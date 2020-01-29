Lefkoşa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölgenin elektrik enerjisi yarın 10.00-12.00 saatleri arasında kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre, belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.