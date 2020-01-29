Lefkoşa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölgenin elektrik enerjisi yarın 10.00-12.00 saatleri arasında kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre, belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Lefkoşa’da Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölgenin elektrik enerjisi yarın 10.00-12.00 saatleri arasında kesik olacak.