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Lefkoşa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’da Hamitköy, Dumlupinar ve Hamitköy çemberi ile Haspolat çemberi arasında kalan bölgenin elektrik enerjisi yarın 10.00-12.00 saatleri arasında kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre, belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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