Lefkoşa'da bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi olacak

Alçak gerilim elektrik şebekesi yer altına alma proje çalışması nedeniyle Lefkoşa’nın bazı bölgeleirinde yarın 08.00- 14.00 saatleri arasında 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Kumarcılar Hanı ile Saray Hotel arası bölge ile İplik Pazarı Sokağı’nın Kumarcılar Hanı bölgesine yakın olan kısmı etkilenecek.
Alçak gerilim elektrik şebekesi yer altına alma proje çalışması nedeniyle Lefkoşa’nın bazı bölgeleirinde yarın 08.00- 14.00 saatleri arasında 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.