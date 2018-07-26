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Lefkoşa'da bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa'da bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi olacak
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Alçak gerilim elektrik şebekesi yer altına alma proje çalışması nedeniyle Lefkoşa’nın bazı bölgeleirinde yarın 08.00- 14.00 saatleri arasında 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Kumarcılar Hanı ile Saray Hotel arası bölge ile İplik Pazarı Sokağı’nın Kumarcılar Hanı bölgesine yakın olan kısmı etkilenecek.

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