Lefkoşa'da bazı bölgelerde 6 saat elektrik kesintisi olacak

Alçak gerilim elektrik şebekesi yer altına alma proje çalışması nedeniyle Lefkoşa’nın bazı bölgeleirinde yarın 08.00- 14.00 saatleri arasında 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Kumarcılar Hanı ile Saray Hotel arası bölge ile İplik Pazarı Sokağı’nın Kumarcılar Hanı bölgesine yakın olan kısmı etkilenecek.