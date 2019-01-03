Lefkoşa'da Altınbaş Işıkları'nda trafik ışıkları arızalı

Karpaz bölgesindeki bazı yollar halen trafiğe kapalı.

Polisten verilen bilgiye göre, yağışlar nedeniyle Kalecik - Tuzluca kavşakları arasında kalan yolda oluşan su birikintisinden dolayı, yol trafiğe kapalı tutuluyor. Ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Boltaşlı'dan sahile giden yoldaki köprünün yıkılması sonucu yol kullanılamaz durumda ve yol trafiğe kapalı.

Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yolda meydana gelen çökme nedeniyle yolun trafik akışına kapalı tutulmasına devam ediliyor. Ulaşım, Yeşilköy' de alternatif yollardan veriliyor.

LEFKOŞA'DA TRAFİK IŞIKLARINDA ARIZA

Lefkoşa’da ise, Altınbaş petrol istasyonu önündeki trafik ışıklarında arıza yaşanıyor. Arızadan dolayı, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın o bölümünde, orta geçiş, sağa ve sola dönüşlere kapatıldı.