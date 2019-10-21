Lefkoşa çocuklar için koştu

Elde edilecek gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacağı “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonuna bu yıl 9 bine yakın katılımın olduğu bildirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” dün Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi önünden saat 07.30’da start alan 10 km ile saat 07.45’de start alan 21 km yarı maraton koşularının tamamlanmasının ardından 4 km’lik Halk Koşusu yapıldı.

Maratonun halk koşusu bölümüne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın start verdiği halk koşusu saat 10.30’da başladı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen maratonun bir rekora imza attığına işaret ederek, maratona bu yıl 9 bine yakın katılımın olduğunu söyledi.

Maratona 7’den yetmişe değil, sıfırdan yüze herkesin kaydolduğunu belirten Harmancı, 3 temel güzellik için maratonun gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çocuklara daha güzel bir gelecek sağlamak, daha iyi eğitim fırsatı sunmak için, daha iyi bir çevre için maratonun gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Harmancı, bu yıl her katılımcı adına bir fidan dikileceğini anlattı.

Harmancı, “her şeyden önemlisi daha sağlıklı, daha güzel bir yaşam için bir araya gelindi” dedi.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, halkla birlikte bu güzel etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu yıl halk koşusu startını bir okul ziliyle vereceklerini ifade eden Akıncı, yaşı müsait olanların bu zili hatırlayacağını dile getirdi.

LTB Belediye Başkanı Harmancı ve bütün belediye meclis üyelerini, etkinliğe katkı koyan herkesi kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu adada çocukların barış ve huzur içinde büyürken daha iyi bir eğitim almaları için bugün yüründüğünü vurguladı.

Elde edilecek gelirin LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni binaya taşınarak daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda eğitim verebilmesi amacıyla kullanılacağı “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonunda”, halk koşusu öncesi Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği ısınma hareketleri yaptırdı.

Halk koşusu öncesi ülke müzisyenlerinden Eril Cambaz sahne aldı. Belediye orkestrası da koşu güzergahında latin esintisi yaşattı.

4 km halk koşusu sonrasında Nejla Egemen’in parçaları ile katılımcılara konser verdi.

Öte yandan etkinlik alanında çocuklar için oyun alanı da kuruldu.