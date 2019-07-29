 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
35 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
23 0
 
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
52 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
259 0
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
165 0
50 0
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
19 0
banner82

Lefkoşa Belediyesi'nden işyerlerine etkin denetim

banner27

Lefkoşa'da Mutallip Fırın’a izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Matbah-ı Amire isimli işletmeye gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.  Doors of Old Town Cafe, izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan kapatıldı

Lefkoşa Belediyesi'nden işyerlerine etkin denetim
banner267

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 147 iş yerini denetledi,.19 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verdi, iki iş yerine para cezası kesti, bir iş yerini de kapattı.
LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ekipler 16-26 Temmuz tarihleri arasında 6 eğitim merkezi, 14 kuaför/berber/ güzellik salonu, 2 öğrenci yurdu, 1 oto yıkama 17 su otomatı, 1 düğün salonu, 1 hamam, 17 market, 11 gıda deposu, 6 spor salonu, 4 dernek/kulüp lokali, 30 restoran, 4 fırın, 3 meyhane, 11 kafeterya, 2 lokum ve pasta üretim yeri, 6 imalat yeri, 2 börek evi, 2 bar, 1 un satış yeri, 1 su üretim yeri, 5 pastane denetledi.
İKİ İŞ YERİNE PARA, BİR İŞ YERİNE KAPATMA CEZASI
Mutallip Fırın’a izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Matbah-ı Amire isimli işletmeye gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.  Doors of Old Town Cafe, izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan kapatıldı. Ortaklar, Cebe ve Çelik isimli marketlerdeki bazı ürünler yanlış muhafaza edildiğinden müsadere edildi.
LEFKOŞA’NIN ŞEBEKE SUYU ANALİZLERİ TEMİZ
Belediye sınırları içerisinde 17 bölgeden su analizi yapıldı. Analizlerin temiz çıktığı, Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasasına göre uygun olduğu açıklandı.
15-19 Temmuz tarihleri arasında numune alınan ve Devlet Laboratuvarı analizleri yapılan bölgeler şöyle:
“Haspolat, Hamitköy, Dumlupınar, Çağlayan, Yenişehir, Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Aydemet, Kermiya, Ortaköy, Göçmenköy, Taşkınköy, Marmara, Gelibolu, Kızılbaş, Küçük Kaymaklı.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.