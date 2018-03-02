Lefkoşa ağaçlandırılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Boray Developments’in imzaladığı iş birliği protokolü ile LTB sınırları içerisinde üç farklı alana dikilecek 1000 fidanın 350'si Ortaköy Pompa İstasyonu karşısındaki yeşil alana dikildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Boray Developments’in imzaladığı iş birliği protokolü ile LTB sınırları içerisinde üç farklı alana yerleştirilecek toplam bin adet fidan için ilk dikim bugün yapıldı.

Ortaköy Pompa İstasyonu karşısındaki yeşil alanda yapılan ilk dikimle 350 fidan, toprakla kavuşturuldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Park, Bahçeler ve Aydınlatma Şubesi personelinin yanı sıra İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Boray Development çalışanlarının katıldığı dikimde, Levent Kolej öğrencileri de yer aldı ve Lefkoşa’nın daha yeşil bir çevreye sahip olabilmesi adına fidanları toprağa yerleştirdi.

İş birliği kapsamında geriye kalan fidanlar önümüzdeki günlerde belirlenen noktalara dikilecek.

Dikim sırasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Boray Developments Direktörü Aykut Mazhar basına açıklamalarda bulundu.

GÜRCAFER: “YAPTIĞIMIZ İNŞAATLARIN 3 KATI KADAR YEŞİL ALAN KAZANDIRABİLİRİZ”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, güzel bir organizasyon için bir araya geldiklerini ifade ederek, uzunca bir süredir şehrin daha yeşil olabilmesine nasıl katkı koyabileceklerini görüştüklerini, bu arayışlarını kurumsal bir temele oturtmak adına bu iş birliğine imza attıklarını belirtti.

“Kirleten öder” anlayışının dünyada genel olarak hakim bir teamül olduğunu, hatta bunun bazı ülkelerde de yasal bir durum oluşturduğunu ifade eden Gürcafer, bunun da özellikle inşaat müteahhitlerine büyük sorumluluk yüklediğini, çünkü meslekleri gereği toprağın eski halinden geri döndürülemeyecek şekle gelebildiğini söyledi.



PARK VE YAŞLILAR EVİ HEDEFİ

LTB ile parkaların veya yeşil alanların yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması konusunda işbirlikleri kapsamında bir park ve onun içerisine bir yaşlılar evi yapma hedefleri bulunduğunu da açıklayan Gürcafer, “Yaptığımız inşaatların 3 katı kadar yeşil alan kazandırabiliriz. Bu iş birliği ve dayanışmamızın da tüm ülkeye ve diğer müteahhitlerimize örnek oluşturmasını temenni ederim” dedi.

MAZHAR: “HEP BİRLİKTE BİR SİNERJİ YARATARAK BİR KÜLTÜR OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Boray Developments Direktörü Aykut Mazhar da konuşmasında, yaşadıkları ülkeye ve şehre doğa sevgisi aşılamak adına böylesi bir iş birliğine gidildiğini ifade ederek, yarattıkları tahribata telafi için yola çıktıklarının altını çizdi.

Mazhar, çocuklar ve vatandaşlarla bir sinerji yaratarak bir kültürü oluşturma hedefinde olduklarına vurgu yaparak, bu alanda daha büyük hedefler koyduklarını ifade etti.

Aykut Mazhar, fidan sayısını ilerde 10 bin, sonrasında da 100 bine çıkarmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

HARMANCI: “DOĞA DOSTU GELİŞİM BİR VİZYON MESELESİDİR... BİZ DOĞAYI DA DÜŞÜNEREK GELİŞİME TARAFIZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise gelişimin önü alınmaz bir süreç olmasına karşın, doğa dostu gelişimin bir vizyon meselesi olduğunu, bugün de atılan adımın bu vizyonun bir parçasını oluşturduğunu ifade etti.

Başkan Harmancı, kendilerinin gelişimin önünde bir sekte oluşturma değil ama doğayı da düşünerek bir gelişime taraf olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“LTB olarak yine örnek bir uygulamaya geçerek her inşaat ruhsatı alınması için metrekareye göre belli bir ağaçlandırma kuralı koyduk. Belediye Meclisi ile birlikte şehirlerimiz gelişirken, nefes borularımızın da aynı minvalde çoğalmasını sağlamayı amaçladık. Doğaya yapacağımız her yatırım, şehre değer katar ve albenisini yükseltir.”