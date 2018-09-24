Lefke’ye madenci anıtı

Lefke’de CMC’ye karşı 1948 yılında düzenlenen grev sırasında İngiliz Polisi tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan işçiler ve hapis cezasına çarptırılan 76 madenci ve eşleri anısına anıt yaptırıldı



Kıbrıs Maden Şirketi CMC’ye karşı 1948 yılında düzenlenen grev sırasında İngiliz Polisi tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan işçiler ve hapis cezasına çarptırılan 76 madenci ve eşleri anısına Lefke’de anıt yaptırıldı.

Karadağ’da yer alan Madenci Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, madenci veteranlar, Dev-İŞ, BES, PEO ve Lefke halkı katıldı.

Törende konuşan veteran madenciler duygularını aktardı.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek,1948 Büyük Maden direnişinin 70’inci yılında açılışı yapılan anıtın Lefke Bölgesi için sosyal, kültürel ve tarihi öneme sahip simgesel bir yapı olacağına inandıklarını belirtti.

Felek, anıtın Kıbrıs işçi sınıfının tarihi ve mücadelesinin gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasında önemli bir rol gösterici olacağını söyledi.

Tüm Kıbrıs İşçi Federasyonu Genel Sekreteri Pambis Kyritsis de binlerce Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk işçinin Lefke bölgesinde gerçek sınıfsal kardeşler olarak birlikte çetin bir mücadele verdiğini belirterek bu mücadele sonucunda kazanın işçiler olduğunu anlattı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise tarihsel geçmiş içinde bölgede bulunan bakırın zengin orman alanlarını yok ettiğini ve 70 yıldır Akdeniz’in en önemli çevre felaketi olduğunu belirterek, grev ile ilgili bilgi verdi.

Kaya, ‘Anıtı yaparak geç de olsa borcumuzun bir kısmını ödemişsek bu bizim için onur olacaktır’ diye konuştu.