Lefke’de ''Madenci Heykeli'' anıtı açıldı

Lefkelilerin, hayatlarını CMC madenlerinde heba etmiş ve hakları için İngiliz sömürge yönetimi ve CMC ile mücadele etmiş Kıbrıslı Türk ve Rum madencilere yıllar sonra bir selamı niteliğindeki ''Madenci Heykeli'', Lefke’de, dün, iki toplumun katılımıyla açıldı.

Kıbrıs Maden Şirketi CMC’ye karşı 1948 yılında düzenlenen grev sırasında İngiliz Polisi tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 7 işçi ve 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılan 76 madenci ve eşleri anısına Lefke’de ''Madenci Heykeli'' anıtı açılışı yapıldı.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, törene, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, eski madenciler, Dev-İŞ, BES, PEO, Lefke halkı başta iki toplumdan vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kıbrıslı Türk ve Rum veteran madenciler duygularını aktardı.

Törende Dev-İş Başkanı Hasan Felek, Peo Genel Sekreteri Sn Pambis Kyritsis, ve Belediye Başkanı Aziz Kaya da konuşma yaptı.

Heykel açılışının ardından Lefke AKM binasında CMC fotoğrafları sergisi açıldı ve kokteyl verildi.

Peo Genel Sekreteri Pambis Kyritsis grev oluşumu şartları, sömürge yönetimine ve CMC’ye karşı birlikte verilen mücadele, Dev-İş Başkanı Hasan Felek CMC maden grevinde ortak mücadelenin önemi ve etkileri, Lefke Belediyesi adına Enver Bıldır CMC, Ekonomik ve Sosyal etkileri hakkında konuşma yaptı.

CMC GREVİ

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların, 13 Ocak 1948’de, CMC (Cyprus Mines Cooperations-Kıbrıs Maden Şirketi) şirketine karşı ortak mücadele başlattığı “Maden Grevi”, 4 ay 4 gün sürdü ve Kıbrıs’ta işçilerin en uzun süreli ve en fazla katılımlı grevi oldu. Greve 1300 Kıbrıslı Rum ile 700 Kıbrıslı Türk toplam 2000 işçi katıldı.

Bu mücadelenin dikkate değer yanlarından biri madencilerin eşlerinin ve çocuklarının aktif bir şekilde eylemler katılmaları, hatta grev sırasında birçok miting ve eylem düzenlemeleridir.

O yıllarda greve katılanlar sendikalar tarafından ödenmiyordu ve grevcilerle aileleri, toplum dayanışması sayesinde hayatlarını devam ettirebildiler. Ülkenin her yerinde her kesimden toplanan bağışlar, geçim sıkıntısı yaşayan maden işçilerine verilerek hayatlarını idame ettirmeleri, mücadeleyi sürdürmeleri sağlandı.

Eylemler sırasında birçok kez grev kırıcılar ve sömürge polisiyle karşı karşıya gelen işçiler, buna rağmen mücadelelerine devam ettiler. Nitekim 3 Mart 1948 günü Lefke Karadağ mahallesinde ve Gemikonağı iskelesinde grev yapan işçiler ile polisin çatışması sonucu birçok işçi ağır yaralandı. Bazı grevci işçi ve eşleri mahkemede yargılanarak iki yıla varan hapislik ve para cezalarına mahkum edildiler. Bir çok işçi de greve ve eylemlere katılımlarından dolayı işten atıldı.

Grev, çok az kazanım elde edilmesine hatta bazı haklar kaybedilmesine rağmen, her iki toplumdan emekçilerin işbirliği ve mücadelesi, sömürge yönetimine direniş ve emekçi hakları konusunda bir dönüm noktası oluşturdu.

Madenci Heykeli, Karadağ yakınında, Lefke Avcılık Atıcılık Poligonu’nun yanında yer alıyor.