Lefke ve Lefkoşa'ya 2 kg yağış

Meteoroloji Dairesi, Lefke’ye ve Lefkoşa’ya 2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Verilen bölgeye göre, dün sabahtan bu sabaha kadar Lefke’de ve Lefkoşa’da metrekarede 2 kilogram, diğer yörelerde 0,1 ile 1 kilogram yağış kaydedildi.