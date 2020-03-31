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Lefke ve Lefkoşa'ya 2 kg yağış

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Meteoroloji Dairesi, Lefke’ye ve Lefkoşa’ya 2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Lefke ve Lefkoşa'ya 2 kg yağış

 

Verilen bölgeye göre, dün sabahtan bu sabaha kadar Lefke’de ve Lefkoşa’da metrekarede 2 kilogram, diğer yörelerde 0,1 ile 1 kilogram yağış kaydedildi.

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