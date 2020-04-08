Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındı

Korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alındığı bildiilerek, bu güzergahı kullanacak sürücüler için polis alternatif yollarla ilgili açıklama yaptı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Sürücülerin Dikkatine. Korona virüsün yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Lefke ve Güzelyurt Bölgelerine giriş çıkışlar kontrol altına alınmıştır. Bu maksatla, Güzelyurt - Lefke çift şeritli çevre yolu Lefke gidiş yönünde Aydınköy kavşağından itibaren trafik akışına kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücüler, Aydınköy alt geçidini kullanmak suretiyle Aydınköy içerisinden veya Güzelyurt - Lefke eski yolunu kullanmak suretiyle Lefke bölgesine gidebileceklerdir. Lefke' den Güzelyurt yönüne gidecek sürücülerin ise Lefke - Güzelyurt çift şeritli çevre yolunu kullanmamaları önemle rica olunur.