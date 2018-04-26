Lefke müze restorasyonu 6 ayda tamamlanacak

Lefke’de Vasıf Palace binasının restorasyon çalışmaları başlatılıyor. Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu “Ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız” dedi

Turizm Ve Çevre Bakanlığı’nın her ilçeye müze kazandırma çalışmaları kapsamında Bakanlık ve Lefke Belediyesi arasında imzalanan protokol gereğince Vasif Palace binasının tekrardan hayat bulup yeniden turizme kazandırılması yönündeki çalışmalar tamamlandı.

İlgili makamlar arasında imzalanan sözleşme sonucunda Vasıf Palace binasının restorasyon çalışmaları önümüzdeki hafta içerisinde başlatılıyor.

Yaklaşık 8 ay önce Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Lefke Belediyesi arasında imzalanan ve Lefke bölgesine müze kazandırma adına yapılan çalışmalar sonucunda Eski Eserler ve Müzeler Dairesi öncelikle binanın restorasyon projesini hazırladı ve binanın ihale sürecine geçildi.

Seçim yasakları nedeniyle bekletilen projenin ihalesinin sonuçlanmasından sonra bugün imzalanan mukavele sonrasında restorasyon çalışmaları başlıyor. Restorasyon çalışmaları 6 ayda tamamlanacak olan müze iç düzenlemenin ardından ziyarete açılacak.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya imza töreninde yaptığı konuşmada, Lefke bölgesine böyle bir projenin gerekli olduğunu ifade ederek, bakanlık ile işbirliği içerisinde yeni projelere de ortak olmak istediklerini söyledi.

Bölgenin gelişmesi açısından yapılan yatırımlar nedeni ile Bakan Atatoğlu’na teşekkürlerini de sunan Kaya, projenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada Müze ve ören yerlerinin önemine işaret ederek, “ülkenin en değerli varklıları tarihi eserleridir” diye konuştu.

“ Yeter ki mirasımıza sahip çıkalım Bakanlık olarak biz ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız. Lefke her alanda, kültürüyle, turizmiyle, tarihiyle zengin bir bölgedir. Bu ilçemizi ve genelde ülkemizi, şanına yakışacak şekilde dünya insanının gezip görmesi için tüm imkanları değerlendirerek hiçbir masraftan kaçınmayarak turizme kazandırmaya kararlıyız” diyerek sözlerine devam eden Ataoğlu, Kıbrıs’ın tarihi geçmişinin oldukça zengin olduğunu, bir çok uygarlığın adada varlığını gösterdiğini ve bir çok eserler bıraktıklarını, sahip olduğumuz bu eserlerin turizm açısından sergilenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ataoğlu Güzelyurt tren istasyonunun restorasyonunun devam ettiğini, 30 Nisan tarihinde ise İskele bölgesinde yeni bir Arkeoloji müzesi açacaklarını belirterek, hedefleri olan her ilçeye müze projesini de adım adım hayata geçirmeye başladıklarını vurguladı.