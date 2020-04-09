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Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı

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Dün akşam yapılan testler sonucunda pozitif olduğu ortaya çıkan vaka ve temaslıları toplanmaya başladı.

Lefke İlçesi'nde ilk pozitif vakaya rastlandı

Lefke ilçesinde dün akşam yapılan koronavirüs testleri sonucunda ilk pozitif vakanın tespit edildiği iddia edildi.

İlgili kadın vakanın, yurt dışından ülkeye geldiği ve kaynağın da yurt dışı olduğu tahmin ediliyor. Eşine yapılan testler ilk etapta negatif olmasına rağmen, kontrol altına alındığı belirtildi. Alınan bilgilere göre çok sayıda temaslı var ve kısa sürede tümüne test yapmak üzere sağlık ekipleri harekete geçti.

Aralarında bazı doktorların da bulunduğu temaslılar, hem kendi hem de yakınlarının güvenliği için karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili daha geniş açıklama yapması bekleniyor.

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