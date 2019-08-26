Lefke'de zeytin ve harnup hasadına başlanıyor

Buna göre Lefke ilçesinde erkenci zeytin hasadı ve harnup hasadı yarın, yerli zeytin hasadı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Açıklamada, söz konusu tarihlerden önce hasat yapmanın yasalara aykırı olduğu da belirtildi.
Lefke Kaymakamlığı, köylerde zeytin ve harnup hasadına başlama tarihlerini duyurdu.
Buna göre Lefke ilçesinde erkenci zeytin hasadı ve harnup hasadı yarın, yerli zeytin hasadı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Açıklamada, söz konusu tarihlerden önce hasat yapmanın yasalara aykırı olduğu da belirtildi.