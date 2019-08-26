Lefke'de zeytin ve harnup hasadına başlanıyor

Lefke Kaymakamlığı, köylerde zeytin ve harnup hasadına başlama tarihlerini duyurdu.

Buna göre Lefke ilçesinde erkenci zeytin hasadı ve harnup hasadı yarın, yerli zeytin hasadı ise 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Açıklamada, söz konusu tarihlerden önce hasat yapmanın yasalara aykırı olduğu da belirtildi.