banner255
Yürekler yandı
Yürekler yandı
394 0
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
368 0
 
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
42 0
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
49 0
104 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
53 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
55 0
banner82

Lefke Belediyesi'nden önemli uyarı

banner27

banner262
Lefke Belediyesi'nden önemli uyarı
banner267

Lefke Kaymakamlığı, Güney Kıbrıs’taki bakır madeni bölgesinden kaynaklanan sızıntıların bölgeye de ulaştığını belirterek ikinci bir duyuruya kadar halkın bölgedeki akarsulardan, Lefke regülatörü, Çamlıköy regülatörü ve Güzelyurt Barajı’na kadar ulaşan derivasyon kanalı boyunca hayvanlarına su içirmemesi ve suyu zirai sulama amaçlı kullanmaması gerektiğini duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Güney’de bulunan bakır madeni bölgesinden kaynaklanan sızıntılar Lefke Çamlıköy Sivri Tepe bölgesi yakınındaki bir mevkiiden kuzeydeki arazilere geçiş yapmıştır. İlçe Kriz Yönetim Komitesi’nin kararı ile alınan su numunelerinin sonuçları çıkıncaya ve ikinci bir duyuruya kadar halkımızın bölgedeki akarsulardan, Lefke regülatörü, Çamlıköy regülatörü ve Güzelyurt Barajı’na kadar ulaşan derivasyon kanalı boyunca hayvanlara su içirmemesi ve zirai sulama amaçlı kullanmaması önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.