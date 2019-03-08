Lefke Belediyesi'nden önemli uyarı

Lefke Kaymakamlığı, Güney Kıbrıs’taki bakır madeni bölgesinden kaynaklanan sızıntıların bölgeye de ulaştığını belirterek ikinci bir duyuruya kadar halkın bölgedeki akarsulardan, Lefke regülatörü, Çamlıköy regülatörü ve Güzelyurt Barajı’na kadar ulaşan derivasyon kanalı boyunca hayvanlarına su içirmemesi ve suyu zirai sulama amaçlı kullanmaması gerektiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Güney’de bulunan bakır madeni bölgesinden kaynaklanan sızıntılar Lefke Çamlıköy Sivri Tepe bölgesi yakınındaki bir mevkiiden kuzeydeki arazilere geçiş yapmıştır. İlçe Kriz Yönetim Komitesi’nin kararı ile alınan su numunelerinin sonuçları çıkıncaya ve ikinci bir duyuruya kadar halkımızın bölgedeki akarsulardan, Lefke regülatörü, Çamlıköy regülatörü ve Güzelyurt Barajı’na kadar ulaşan derivasyon kanalı boyunca hayvanlara su içirmemesi ve zirai sulama amaçlı kullanmaması önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı.