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Ledra Palace Otel’in pandemi hastanesi olması için çağrı

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Bağımsızlık İttifakı, ara bölgedeki Ledra Palace Otelinin ortak pandemi hastanesi olarak kullanılması çağrısında bulundu.

Ledra Palace Otel’in pandemi hastanesi olması için çağrı

Bağımsızlık İttifakı, ara bölgedeki Ledra Palace Otelinin ortak pandemi hastanesi olarak kullanılması çağrısında bulundu. 

Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum Kesiminden Koronavirüs mücadelesi için tıbbi malzeme kabul edilmesinin, “iki taraf arasındaki iyi ilişkilere vesile olması niyetiyle yapılmış” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “İttifakımız tarafların gerçekten böyle bir niyeti varsa korona virüs salgınından muzdarip olan hastalar için Ledra Palace Otelini iki tarafın da  ortak hastane olarak kullanımına açmaları için çağrı yapmaktadır” denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “bu gibi girişimlerde hükümetin bilgi ve onayını alması” yönünde çağrı da yapıldı.

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