Ledra Palace kapısı geçişlere açıldı

22 Haziran’dan bu yana sadece diplomatların geçişine imkan tanınan Lefkoşa'daki Ledra Palace kapısının bugünden itibaren açılacağını dün açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapının bugünden itibaren 08.00 ile 20.00 arasında koronavirüs salgını öncesi olduğu gibi bireylerin yaya geçişlerine açık olacağını duyurmuştu

Ledra Palace kapısı, bugünden başlayarak 08.00 ile 20.00 saatleri arası geçişlere açıldı.

Böylece, KKTC tarafından açık olan sınır kapısı sayısı 6’ya yükseldi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 22 Haziran’dan itibaren Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapıları geçişlere açılmıştı. Ancak Rum tarafı Lokmacı kapısını açmadığı için buradan geçiş yapılamıyor.

22 Haziran’dan bu yana sadece diplomatların geçişine imkan tanınan Lefkoşa'daki Ledra Palace kapısının bugünden itibaren açılacağını dün açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapının bugünden itibaren 08.00 ile 20.00 arasında koronavirüs salgını öncesi olduğu gibi bireylerin yaya geçişlerine açık olacağını duyurmuştu.

Ledra Palace’tan geçişlerde genel anlamda kara kapılarından geçişlerde geçerli olan kurallar izlenecek.

Buna göre, A grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, açık olan tüm kara sınır kapılarını kullanabilecek.

B grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, ikinci teste tabi tutulacakları Metehan Kara Sınır Kapısını kullanmaları gerekiyor.

C grubu ülkelerden gelen yolcular, ülkeye girişte (72 saat geçerli) sonucu negatif PCR testi sunmaları halinde, 14 günlük zorunlu karantina süresini geçirecekleri merkezlere götürülmek üzere Metehan Kara Sınır Kapısını kullanmaları gerekiyor.