Ledra Palace açıldı

Ledra Palace kapısı, dünden başlayarak 08.00 ile 20.00 saatleri arası geçişlere açıldı

Ledra Palace kapısı, dünden başlayarak 08.00 ile 20.00 saatleri arası geçişlere açıldı.

Böylece, KKTC tarafından açık olan sınır kapısı sayısı 6’ya yükseldi.

Bakanlar Kurulu kararıyla 22 Haziran’dan itibaren Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapıları geçişlere açılmıştı. Ancak Rum tarafı Lokmacı kapısını açmadığı için buradan geçiş yapılamıyor.

22 Haziran’dan bu yana sadece diplomatların geçişine imkan tanınan Lefkoşa'daki Ledra Palace kapısının bugünden itibaren açılacağını önceki gün açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapının dünden itibaren 08.00 ile 20.00 arasında koronavirüs salgını öncesi olduğu gibi bireylerin yaya geçişlerine açık olacağını duyurmuştu.

Ledra Palace’tan geçişlerde genel anlamda kara kapılarından geçişlerde geçerli olan kurallar izlenecek.