LBO konseri beğeni topladı

Oskay Hoca yönetimindeki konserde Hasibe Aksaç (bağlama), Arkın Sayar (Vokal) ve Behiç Anibal (Vokal) solist olarak yer aldı.
Müzikseverlerin salonu doldurduğu “Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri”nin yoğun alkış aldığı belirtildi.
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), "Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri" önceki akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.
Oskay Hoca yönetimindeki konserde Hasibe Aksaç (bağlama), Arkın Sayar (Vokal) ve Behiç Anibal (Vokal) solist olarak yer aldı.
Müzikseverlerin salonu doldurduğu “Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri”nin yoğun alkış aldığı belirtildi.