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LBO konseri beğeni topladı

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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), "Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri" önceki akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

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LBO konseri beğeni topladı
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Oskay Hoca yönetimindeki konserde Hasibe Aksaç (bağlama), Arkın Sayar (Vokal) ve Behiç Anibal (Vokal) solist olarak yer aldı.
Müzikseverlerin salonu doldurduğu “Klasik Dokunuşlarla Halk Ezgileri Konseri”nin yoğun alkış aldığı belirtildi.
 

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