LBO Çocuk ve Gençlik Korosu sezonunu tamamladI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LBO Çocuk ve Gençlik Korosu koristlerine, Hare Yakula ve Buğçe Dikmenay Özer tarafından katılım belgeleri verildi.

2019 ile 2020 yılları içerisinde konserler veren LBO Çocuk ve Gençlik Korosu pandemi sürecinde de farkındalık yaratan şarkılar seslendirdi.

LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Şefi ve Eğitmeni Hare Yakula ve Buğçe Dikmenay Özer etkinlikte yaptıkları konuşmalarda, koronun 2019-2020 dönemi boyunca başarılı konserlere imza attığını belirtti.

Pandemi süresince imkanlar elverdiği düzeyde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Yakula ve Özer LBO Çocuk ve Gençlik Korosu koristlerini kutladı.