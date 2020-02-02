Lavinium sitesi sakinlerinden olaylı eylem

Lavinium ve Olbia sitesi sakinleri yıllardır çözülemeyen yol problemi nedeniyle Girne – Lefkoşa yolunda eylem gerçekleştirirken, eylemcilerin yolu trafiğe kapatması nedeniyle polisle gerginlik yaşandı

Lavinium ve Olbia sitesi sakinleri, yıllardır çözülemeyen yol problemi nedeniyle, Girne – Lefkoşa yolunda gerçekleştirdiği eylemde arbede yaşandı.

Yıllarıdır anayoldan sitelerine yol verilmemesine isyan eden site sakinleri bu hafta ikinci kez eylem gerçekleştirildi.

Eylemcilerin yolu trafiğe kapatması nedeni ile gerginlik arttı, gözaltına alınanlar oldu.

Polis eylemin amacını aştığını belirterek eylemi sonlandırdı.

Lavinium ve Olbia sitesi sakinleri, yıllardır Dikmen Köyü içinden evlerine ulaşmaya çalışıyor.