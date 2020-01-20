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LAÜ’den “Güvenli Yol Tasarımı” kapsamında teknik gözlem gezisi

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LAÜ İnşaat Mühendisliği bölümü “Güvenli Yol Tasarımı” dersi kapsamında öğrenciler için uygulamalı teknik gezi düzenlenerek, Lefke ve çevresindeki karayollarında detaylı gözlem yaptılar

LAÜ’den “Güvenli Yol Tasarımı” kapsamında teknik gözlem gezisi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, İnşaat Mühendisliği bölümü “Güvenli Yol Tasarımı” dersi kapsamında öğrenciler için uygulamalı teknik gezi düzenlendi.

ÖĞRENCİLER, LEFKE VE ÇEVRESİNDEKİ KARAYOLLARI HAKKINDA BİLGİLER ALDILAR

Gezi kapsamında öğrenciler, sorumlu Öğretim Üyesi Dr. Cumhur Aydın ile birlikte Lefke ve çevresindeki karayollarında bir teknik gözlem turu gerçekleştirdiler. Gezide Aydın, karayolu güvenliğini olumsuz etkileyecek, yol üzerinde ve kenarındaki karayolu geometrisine ve kullanımına yönelik hataları, eksiklikleri değerlendirip nedenlerini anlatarak teknik gezi içerisinde öğrencilere bilgiler aktardı. Ayrıca, bazı kesimlerde araçtan inerek yapılan ilave yürüyüş ve gözlemlerle izleme ve değerlendirme genişletildi.

DÜZENLENEN GEZİDE ÖĞRENCİLER YEDİDALGA’DA, YEŞİLYURT VE GÜZELYURT İLE LEFKE’DE FARKLI GÜZERGAH VE KARAYOLLARINI İNCELEDİ

Teknik gözlem gezisi içerisinde, üniversitemizden Yedidalga’ya, Yeşilyurt ve Güzelyurt ile Lefke’ye farklı güzergah ve karayollarından seyahat edilip, öğrenciler tarafından  gözlem ve incelemeler yapıldı.

Dersi alan öğrenciler teknik gözlem sonrasında, gruplar halinde seçtikleri yol kesimlerinde kendi gözlemlerini gerçekleştirdiler ve sonuçlarını birer teknik rapor ve görsel sunum şeklinde aktardılar.

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