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LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri başarılarına artırdı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi Bölümü öğrencileri, İzmir’de düzenlenen“4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi Uluslararası Yemek Yarışması”na katılarak 3 altın ve 3 gümüş madalya kazandılar.

LAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri başarılarına artırdı
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Öğrenciler bireysel kategoride 3 altın madalyaya layık görüldü

Yarışma ile ilgili bilgi veren Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel, öğrencilerin bireysel olarak yarıştıkları kategoride; balık kategorisinde füme balık tabağı ile Hanife Karataş’ın, et kategorisinde kırmızı şarapla glaze edilmiş bonfile tabağıyla Mustafa Uzun’un, tavuk kategorisinde kestane ve ıspanakla tavuk dolma tabağı ile Nurettin Doğrar’ınyarışmaya katılarak,3 altın madalya kazandıklarını belirtti.

Türksel, ‘En İyi Üniversite’ takım kategorisi yarışmasında ise Hanife Karataş, Mustafa Uzun veNurettin Doğrar’ın takım olarak yarıştığı yarışmada, girişte bıldırcın dolması, ana yemekte enginar göbeği yatağında kuzu pirzola tabağı ve tatlıda pannacotta sunumlarında 3gümüş madalya ile üniversiteler arası ikincilik elde ettiklerini ifade etti.

TÜRKSEL: ALDIĞIMIZ MADALYALAR GURUR VERİCİ

Türksel, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği’nin ilk kez düzenlediği yarışmada bölüm olarak katılımlarının öğrencilerin motivasyonunu artırmak açısındanve LAÜ’yü tanıtmak açısından çok güzel bir temsiliyet olduğunu belirterek, üniversite adına alınan madalyaların bölüm olarak gurur verici olduğunu vurguladı.

Türksel son olarak, bugüne kadar yarışmalarda maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen’e teşekkürlerini iletti.

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