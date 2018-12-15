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LAÜ'de yetkili sendika KTAMS oldu

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LAÜ'de yetkili sendika KTAMS oldu
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 LAÜ’de yapılan referandumda KTAMS yetkili sendika olma hakkını kazandı.
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:
“Sendikamız KTAMS Lefke Avrupa Üniversitesinde ki çalışanların yeni döneme ait Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla ilgili olarak 14 Aralık Cuma günü MEMUR-SEN ve HAKSEN’le  girmiş olduğu referandumu  büyük bir farkla kazanıp Lefke Avrupa Üniversitesi’nde  yetkili sendika olma hakkını kazanmıştır. Tüm Lefke Avrupa Üniversitesi  çalışanlarına sendikamıza duydukları güven ve vermiş oldukları destek için teşekkür ederiz.” 
Açıklamaya göre, referandum sonucunda KTAMS 138 oy ,HAKSEN 42 ,MEMUR-SEN 16 oy aldı.

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