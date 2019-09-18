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Lapta’da bin tabak makarna çıkarılacak

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Lapta’daki Veni Vici Restoran, Pazar günü Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına “Makarna Maratonu” gerçekleştirecek. Maratonda, 12 saat içinde bin tabak yemek çıkarılması hedefleniyor

Lapta’da bin tabak makarna çıkarılacak
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Lapta’da “Makarna Maratonu” düzenleniyor. 
Lapta’daki Veni Vici Restoran, 22 Eylül Pazar günü Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına “Makarna Maratonu” gerçekleştirecek. 
Maratonda, sabah 11.00 - aksam 23.00 saatleri arasındaki 12 saatlik zaman diliminde bin tabak yemek çıkarmak hedefleniyor. 
30 TL’den satılacak yemeğin tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak. 
4 ayrı sunumun gerçekleşeceği menüde, Carbonara, Tavuk, Mantar, İtalyan Köftesi ve Vejeteryan seçeneği bulunacak. 
Maraton 12.00- 15.00 arasında Bayrak Radyosu’nun canlı yayınında etkinliklerle sürecek. Denise Phillips ve Can Gazi’nin Veni Vici’den yürüteceği canlı yayının ardından program; Gavin Simons’un 15.00-17.00; Lauro’nun 17.00-19.00, Katie B.’nin 19.00-21.00 ve Vonky Donkey Disco’nun müzikleriyle 21.00-23.00 saatlerine kadar sürecek.
6 Şef; Steve Gittins, Steve Male, Chris Martin, Brian Mc Creath, Les Moody ve Chris Seager “Bir Saatte Kaç Tabak” yarışında performanslarını sergileyecek. 
Etkinlikte online kredi kartı ile www.justgiving.com / crowdfunding/tulips-pasta-tossers adresinden kredi katı ile de ödeme yapılabilecek

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