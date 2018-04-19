Lapta Sahil Yolu Projesi halkın hizmetinde

Kıbrıs’ta bir ilk özelliği taşıyan 400 metrelik deniz geçişi ile birlikte toplamda 3.5 km’lik uzunluğa sahip, 1.5 km.’lik İlk Etabı Lapta Belediyesi ve Avrupa Komisyonu eş finansmanında 2014 yılında tamamlanan Sahil Yürüyüş Yolu’nun 400 metrelik deniz geçişlerini de içine alan İkinci Etabı TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Lapta Belediyesi eş finansmanı ile Nisan 2018’de sonuçlandırıldı

Mavinin her tonunu yansıtan eşsiz güzellikteki Lapta koylarını halkla buluşturmak hayali ile 2006 yılında Lapta Belediyesi tarafından projelendirilen Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Projesi tamamlandı.

Kıbrıs’ta bir ilk özelliği taşıyan 400 metrelik deniz geçişi ile birlikte toplamda 3.5 km’lik uzunluğa sahip, 1.5 km.’lik İlk Etabı Lapta Belediyesi ve Avrupa Komisyonu eş finansmanında 2014 yılında tamamlanan Sahil Yürüyüş Yolu’nun 400 metrelik deniz geçişlerini de içine alan İkinci Etabı TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ve Lapta Belediyesi eş finansmanı ile Nisan 2018’de sonuçlandırıldı.

Ülke turizmcisi yanında bölge insanı için de yakın geçmişe kadar bir hayal gibi görülen, bölgenin doğasını, insanını turizmle bire bir buluşturacak proje için 25 Nisan Nisan’da görkemli bir açılış töreni yapılacak. Devlet ve hükümet yetkilileri yanısırasivil toplum ve halkın davetli olduğu tören saat 17.30’da başlayacak.

Sosyal Yaşam Merkezi

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, ‘ Lapta halkı adına uzun yılların hayalinin gerçeğe dönüşmesi ’ olarak nitelendirdiği muhteşem proje için basına yaptığı değerlendirmede; Lapta Sahil Yolu’nun cazibesini daha da artırmak, yerli ve yabancı daha çok insanı bölgeye çekerek genelde turizm ekonomisine özelde bölgesel kalkınmaya katkı koymak adına yürüyüş yolu çevresindeki alanı “Sosyal Yaşam Merkezi”ne dönüştürecek yeni proje hazırladıklarını vurguladı. Namsoyyapımı yıllar süren dev proje için katkı koyan tüm paydaşlara Lapta Belediyesi ve halkı adına içtenlikle teşekkür ederek halkı açılış etkinliğine katılmaya davet etti.