Lapta'nın çehresini değiştiren proje hizmete girdi

400 metrelik deniz geçişlerine sahip 3 buçuk kilometrelik Lapta Sahil Yürüyüş Yolu dün yapılan açılış töreniyle hizmete girdi

400 metrelik deniz geçişlerine sahip 3 buçuk kilometrelik Lapta Sahil Yürüyüş Yolu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı törenle açıldı.

Açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın yanı sıra, Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, bazı bakanlar, milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile diğer yetkililer ve bölge halkı katıldı.

NAMSOY

Yürüyüş yolunun açılışı ve yapılan yürüyüş sonrası konuşan Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, gelecek nesillere daha iyi bir Lapta bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

Yürüyüş yolunun 5 milyon 400 bin TL’ye mal olduğunu ve 2 aşamada tamamlandığını kaydeden Namsoy, ilk etabın Lapta Belediyesi ve AB eş finansmanıyla 2014 yılında tamamlandığını, ikinci etabı oluşturan 400 metrelik deniz geçişlerinin de Lapta Belediyesi öz kaynakları ve TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla bitirildiğinin altını çizdi.

Katkı koyan firmalara teşekkür eden Namsoy, söz konusu projenin bugüne kadar Belediyenin gerçekleştirdiği en yüksek bütçeli proje olduğunu, bölgede bir de sosyal yaşam merkezi kurma projesinin hayata geçeceğini ve turizm yoluyla bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da 1975’ten sonra Adaya gelip KKTC’yi yurt bilenlerin bir bölümünün Lapta’da yaşadığını ve bunlardan birinin de kendisi olduğunu söyleyerek, Lapta’nın güzelleşmesi ve daha iyi imkânlara kavuşmasının önemli olduğunu kaydetti.

Namsoy’un Lapta’ya çok şey kazandırdığını söyleyen Arıklı, Belediye Başkanı Namsoy’un en büyük eserinin yürüyüş yolu olduğunu belirtti ve yeniden seçilerek daha güzel projelere imza atmasını diledi.

ÖZGÜRGÜN

UBP Genel başkanı Hüseyin Özgürgün de UBP içerisinde uzun yıllar Namsoy’la beraber olduklarını ve Namsoy’un güzel işlere imza atmaya devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl, park açılışı bu yıl yürüyüş yolu açılışı örneklerini veren Özgürgün, gelecek yıl Namsoy’dan yeni bir açılış daha beklediklerini ifade etti.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da eski bir belediye başkanı olarak konuştuğunu belirterek, “Her kim ki halkın yararına bir çivi çakar, halkına hizmet sunar, onu takdir etmek görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Lefkoşa’dan kaçıp yürüyüş yapmak için Lapta’ya geleceğini söyleyen Akıncı, söz konusu projenin üçüncü ve son bir aşamaya daha ihtiyacı olduğunu da belirtti ve halkın yaz aylarında gece kullanacak olmasından dolayı yolun ışıklandırılması için gerekli projenin, finansmanın bulunmasında fayda gördüğünü vurguladı.

Halkı yürümeye teşvik eden her projeyi desteklemek, değer vermek gerektiğini bildiren Akıncı, “Köprüye iyi bakalım istifade edelim” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bir Rum vatandaşının sosyal paylaşım sitelerinden birinde “Lapta bölgesinde enfes bir balık yedim ve ardından enfes yürüyüş yolunda yürüyüş yaptım” paylaşımı yaptığını söyleyen Akıncı, sadece yerli halk için değil yabancılar için de Lapta bölgesi ve yürüyüş yolunun özel bir önemi olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından etkinliğe kokteylle devam edildi.