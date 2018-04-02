Lapta'da başkanlığa bağımsız aday

Mustafa Aktuğ da Lapta'dan bağımsız belediye başkan adayı olacağını duyurdu

Ülkemizde yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam ederken Mustafa Aktuğ da Lapta'dan bağımsız belediye başkan adayı olacağını dün yaptığı basın davetiyle duyurdu.

Aktuğ'un medya kuruluşlarına gönderdiği basın daveti şöyle:

"Değerli Halkımız ve Basın Mensuplarımız, 2018 Yerel Seçimlerinde, Lapta Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağımı 04 Nisan 2018 Çarşamba gün , saat 12:00’de Lapta Lapida Hotel’de yapacağım basın toplantısı vesilesi ile değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Halkımız ve bölgedeki sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimize ve birlikte üreteceğimiz projelerimizle beldemizi daha güzel günlere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Bu bağlamda gerek prensiplerimizi gerekse projelerimizi açıklayacağımız basın toplantımızda tüm Halkımız ve Basın Mensuplarımızı aramızda görmek bizlere onur verecektir. Saygılarımla"