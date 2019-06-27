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Lapta'da 1 kayba daha ulaşıldı

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Kayıp Şahıslar Komitesi dün Lapta’da yaptığı kazılarda, bir kişiye ait kalıntılara daha ulaştı.

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Lapta'da 1 kayba daha ulaşıldı
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Yeni bir yöntemin kullanıldığından 1 günde tamamlanan kuyu kazısında bulunan kişiyle birlikte, komitenin yürüttüğü kayıp arama çalışmaları çerçevesinde 2019’da bulunan kayıp sayısı 19’a yükseldi.

Komite hafta başı Lapta’da gerçekleştirdiği bir diğer kazıda, 1 başka kişiye ait kalıntıyı daha bulmuştu.

Komiteden elde edilen bilgiye göre, yeni yöntemle, oldukça uzun süren kuyu kazı çalışmalarının çok daha kısada sürede tamamlanması  öngörülüyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi, şu an 1’i Güney Kıbrıs, 6’sı KKTC’de olmak üzere 7 yerde kazı yapıyor. 

Komite bir süre önce, Kuzey Kıbrıs'ta askeri bölgede bulunan 30 şüpheli gömü yerine giriş ve kazı izni verildiğini açıklamıştı.

 

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