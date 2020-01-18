“Lanet yollarınız yüzünden annesiz babasız kaldık”

Turunçlu Kavşağı'nda 6 Ekim 2019 Pazar akşamı trafik kazasında anne ve babasını kaybeden 18 yaşındaki İlayda Amasyalı içini döktü, devleti ve bakanları suçladı. Amasyalı “Öbür tarafta inşallah bunların hesabını verirsiniz. İnşallah annem ve babamın elleri yakanızda olur” diye isyan etti

Turunçlu Kavşağı'nda 6 Ekim 2019 Pazar akşamı meydana gelen trafik kazasında anne ve babasını kaybeden 18 yaşındaki İlayda Amasyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada içini döktü, trafik kazaları nedeniyle devleti ve bakanları suçladı.

İlayda Amasyalı, önceki akşamki paylaşımında devletin ilgisizliğinden yakınarak, yaşadıkları acıyı dile getirdi.

6 Ekim akşamı meydana gelen korkunç kazada annesi Aysın ve babası Yahya Amasyalı’yı kaybeden İlayda Amasyalı, amcasının kızı Melike Amasyalı ile birlikte çektiği videoyu sosyal medya alanı Facebook’ta paylaştı ve isyanını şöyle dile getirdi:

“Bu vidoyu çekmeden önce çok düşündük yapsak mı yapmasak mı ne değişecek diye… Gerçi hiçbir şey değişmeyecek ama gene da içimizde kalmasın diye bu konuşmayı planladık .

Biliyorsunuz ki ben o lanet yol yüzünden 6 Ekim günü annem ve babamı kaybettim. Açıkçası laçka diyebilirim o yollarınıza…

Sizin hani oturdukları yerden para kazanan devletimiz var ya, hala daha hiçbir şey yaptığı yok. Yapmayı da düşünmüyorlar galiba. Kurumlar bize gelip “bir şeye ihtiyacınız var mı” diye gelip sormadılar. Bir tek Ayşegül Baybars geldi benimle konuşmaya. O geldiği zaman ona demiştim ki Ayşegül Hanım benim sizden ricam o yollara bariyer koymanız. Bu feci kazadan sonra o yolların hepsine bariyer yapılmasını istiyorum. Oysa bana ‘halletmeye çalışacağım güzelim’ dedi fakat o da olmadı. Ta ki o yol bir can daha alana kadar.

Bir can daha aldıktan sonra ne oldu, bir şirket tarafından bariyer yapılmaya başlandı ama yine de hiçbir şey değişmedi. Açıkçası fazla da bir şey söylemek istemiyorum çünkü ağzımdan küfürler çıkacak birazdan o yüzden susuyorum ve ablama veriyorum sözü…

Aynı videoda İlayda Amasyalı’nın amcasının kızı olan Melike Amasyalı da söz aldı.

Melike Amasyalı “Lanet yollarınız yüzünden biz annesiz babasız kaldık. Sizin yollarınız yüzünden bizim canımız yanıyor sizin yollarınız yüzünden ölüyoruz ve biz buna kader diyoruz. Bu kader değil sizin katilliğinizdir” dedi.

Melike Amasyalı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Ben Melike Amasyalı… Yahya Amasyalı’nın abisi Adnan Amasyalı’nın kızıyım. Aslıda o yolda sadece onlar değil biz de öldük. Biz o cenazenin psikolojik sorunlarını hala çekiyoruz. Özellikle benim kardeşlerim psikolojik destek alıyorlar. Lanet yollarınız yüzünden biz annesiz babasız kaldık.

Ben kendimi de katıyorum çünkü benim de annem babamdı. Herkesten ve her şeyden önce gelirlerdi bizim için. Ve bakanlığa kazık çaktığını sanan sizin gibi lanet insanlar yüzünden bizim canlarımız yandı. Bizim ocağımıza ateş düştü. Hepsi sizin yüzünüzden. Sizin yollarınız yüzünden bizim canımız yanıyor, sizin yollarınız yüzünden ölüyoruz ve biz buna kader diyoruz. Bu kader değil sizin katilliğinizdir.

Biz çok büyük bir aileyiz. Allah hiçbirinin eksikliğini göstermesin. Seçim zamanlarında bizim evlerimizin önü dolup taşarken gece yarılarına kadar vaatlerde bulunur bizleri pofpoflarken, başka yerlere gidip kara çantalarda para dağıtırken oy almaya çalışırken her şey iyi güzel. Ben her gün İlayda’nın yanındaydım. Biriniz bile gelmedi. Sağlık Bakanlığı İlayda ve kardeşi Hasan’a özel ilgi gösterilmesini istedi. Evet hastanede doktor ve hemşireler bizimle çok güzel ilgilendi ama Sağlık Bakanlığı’ndan hiç kimse gelmedi. Hiç kimse benim kardeşime ‘başın sağolsun’ demedi, başını okşamadı. Kardeşlerimin onlardan istediği tek şey buydu aslında.

Tamam hiçbir şeyin telafisi yok. Giden canlar geri gelmez ama sizin yüzünüzden giden canların emanetlerine sahip çıkmıyorsunuz.

Biz bu devletin vatandaşlarıyız bize sahip çıkmıyorsunuz. Hep söylüyorum benim babam hayatında yaşayabileceği bütün acıları yaşadı. Bir tek evlat acısı kaldı. Allah korusun ama abim Yenicami’de oynuyor, ablam bir şirkette çalışıyor, ben her gün okula gidip geliyorum. Bu yollar böyle devam ederse onu da yaşar. Babam hastanede Hakan Dinçyürek ile karşılaşıyor ve bu şahıs babama diyor ki “Çok çökmüşsün.”

Ne beklerdin be! Ne yapmasını bekliyorsun. Sizin yüzünüzden sizin devletiniz yüzünden benim babam en sevdiği kardeşini toprağın altına koydu.

Biz babamın neler yaşadığını gördük. Benim söyleyeceğim bu kadar içimizdekiler bu kadar.

Dünkü (Çarşamba günkü) eyleme gidemedik. Herkesten özür diliyoruz. Çok gitmek isterdik ama maalesef gidemedik çünkü bizim evimizde hala yatan bir canımız var kardeşimiz Hasan.

O bize gidin dedi ama biz onu yatakta bırakıp gidemedik gönlümüz el vermedi. Ama abimiz Mahmut Amasyalı ordaydı ona buradan teşekkür ediyoruz size bela verdiği için aynı şekilde ben ve kardeşim İlayda en içten dileklerimizle size diyoruz ki Allah belanızı versin.

Melike Amasyalı’nın sözlerini tamamlamasının ardından yeniden konuşan İlayda Amasyalı ise “Öbür tarafta inşallah bunların hesabını verirsiniz. İnşallah annem ve babamın elleri yakanızda olur. Tek dileğim bu” diyerek konuşmasına son verdi.

NE OLMUŞTU?

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde ‘6 Ekim 2019 Pazar akşamı ‘Ölüm Kavşağı’ olarak bilinen Turunçlu-Ulukışla arasında trafik kazası meydana gelmişti.

Aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden 30 yaşındaki Haşim Girgin, yönetimindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüjden karşı şeride geçmiş ve o esnada karşıdan gelen Yahya Amasyalı yönetimindeki araçla yüz yüze çarpışmıştı.

Feci kazada Haşim Girgin ile 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ve 40 yaşındaki eşi Aysın Amasyalı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada Amasyalı çiftinin çocukları 13 yaşındaki Hasan Amasyalı ve 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ise ağır yaralanmıştı. İki kardeş, ameliyatlarının ardından yoğun bakım servisine alınmış ve uzun süren tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.

Gazimağusa’nın Sakarya Bölgesi’ndeki Göçmen Taksi’de çalışan Çayönülü Yahya Amasyalı, eşi Aysın Amasyalı, kızı İlayda Amasyalı ve oğlu Hasan Amasyalı ile kaza gecesi Lefkoşa’da bir yakınlarının dünürcülüğüne gideceklerdi.



