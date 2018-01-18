Laikliğimizden asla ödün vermeyiz

Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilere bazı okullarda bağnaz yönlendirmelerle dini baskı yapıldığının basında konu olmaya başladığını belirtti ve bu konunun görmezden gelinmemesi gerektiğine dikkat çekti. Eğitim Bakanlığı’nın konuyu araştırma yapması ve her türlü tedbirin alınması gerektiğini söyleyen Akıncı “Laikliği içselleştirmiş bir toplumuz. Bu önemli niteliğimizden asla ödün vermeyiz” dedi

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde bazı öğretmenlerin öğrencilere ‘dini baskı’ uyguladığı gerekçesi ile bir grup öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaştırdığı şikayet dilekçeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilerek, söz konusu ‘dini baskı’ şikayetlerinin görevlendirilmiş olan denetmenler tarafından incelendiği açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde ‘dini baskı’ uygulandığı yönünde Bakanlığa sunulan şikayet dilekçelerinin değerlendirildiğini ifade ederek, denetmenler tarafından incelenme aşamasında olduğunu kaydetti.

Soruşturma sona erdiği zaman raporlar doğrultusunda Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki ‘dini baskı’ şikayetleri kapsamında gereğinin yapılacağını ifade eden Ataöv, “Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde söz konusu şikayetlerin araştırılması için çalışmalar başlatıldı. Bir grup denetmen görevlendirildi.

Olay soruşturuluyor. Denetmenler bağımsız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli kişilerle temaslar yapılıyor. Olay soruşturması tamamlandıktan sonra çıkacak raporlar doğrultusunda hareket edilecek” şeklinde konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin Atatürk yolunda, laikliği içselleştirmiş bir toplum olduğunu belirterek, “Laikliği içselleştirmiş bir toplumuz. Bu önemli niteliğimizden asla ödün vermeyiz” dedi.

Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün bu karakterinden ve bu yapısından hiçbir zaman uzaklaşmayacağını söyledi.

Son zamanlarda eğitim alanına ilişkin sorunların gündeme geldiğini söyleyen Akıncı, öğrencilere bağnaz yönlendirmeler yapıldığının basında konu olmaya başladığını belirtti.

Bu konunun görmezden gelinmemesi gerektiğine vurgu yapan Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın araştırma yapması ve her türlü tedbirin alınması gerektiğini kaydetti.



“KÜTÜPHANE YENİLENDİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Oğuz Veli Ortaokulu'nda Mete Adanır Vakfı tarafından yenilenen Alpay Raşit Adanır Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.

Açılışta okul müdürü Murat Borataş, Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Belediye Başkanlığında 14 Yıl” isimli kitabını ve bazı Kıbrıslı Türk yazarların kitaplarını kütüphaneye bağışlarken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de kitap bağışında bulundu.

BORATAŞ: “OKUMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRME ÇOK ÖNEMLİ”

Oğuz Veli Ortaokulu Müdürü Murat Borataş, vakfın kütüphaneyi yeniden oluşturduğunu belirterek, okuma alışkanlığı geliştirmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Borataş, sanal ortam nedeniyle çocukların ilgisinin dağıldığını söyleyerek, bu ortamda kitaplara yönlendirmenin zor olduğunu ancak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

ADANIR: “KÜTÜPHANEYİ REVİZE EDEREK, GÜNCEL HALE GETİRDİK”

Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır, babasının bir öğretmen çocuğu ve eğitime önem veren bir insan olduğunu, onun izinden giderek, bu alanda yardımlar yaptıklarını, destekler verdiklerini söyledi.

Derneğin elinden geldiğince genci okutmaya çalıştığını dile getiren Adanır, Oğuz Veli Ortaokulu'nda da kütüphaneyi revize ederek, güncel hale getirdiklerini belirtti.

AKINCI: “ÇOCUKLARI BİLİME İNANAN, ÇAĞDAŞ VE SORGULAYAN KİŞİLER OLARAK YETİŞTİRMELİYİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemine işaret etti.

Sanal ortam, bilgisayar ve interneti tamamen reddetmenin mümkün olmadığını söyleyen Akıncı, doğru kullanmanın öğretilmesiyle bilgiye hızlı ulaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

Çocukları bilime inanan, çağdaş ve sorgulayan kişiler olarak yetiştirmek gerektiğini vurgulayan Akıncı, kütüphane ve okulların bu anlamda önemli görevi bulunduğunu söyledi.