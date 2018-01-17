Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin Atatürk yolunda, laikliği içselleştirmiş bir toplum olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün bu karakterinden ve bu yapısından hiçbir zaman uzaklaşmayacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin Atatürk yolunda, laikliği içselleştirmiş bir toplum olduğunu belirterek, “Laikliği içselleştirmiş bir toplumuz. Bu önemli niteliğimizden asla ödün vermeyiz” dedi.



Akıncı, Kıbrıs Türkü’nün bu karakterinden ve bu yapısından hiçbir zaman uzaklaşmayacağını söyledi.



Son zamanlarda eğitim alanına ilişkin sorunların gündeme geldiğini söyleyen Akıncı, öğrencilere bağnaz yönlendirmeler yapıldığının basında konu olmaya başladığını belirtti.



Bu konunun görmezden gelinmemesi gerektiğine vurgu yapan Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın araştırma yapması ve her türlü tedbirin alınması gerektiğini kaydetti.



“KÜTÜPHANE YENİLENDİ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Oğuz Veli Ortaokulu'nda Mete Adanır Vakfı tarafından yenilenen Alpay Raşit Adanır Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.



Açılışta okul müdürü Murat Borataş, Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Belediye Başkanlığında 14 Yıl” isimli kitabını ve bazı Kıbrıslı Türk yazarların kitaplarını kütüphaneye bağışlarken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de kitap bağışında bulundu.



BORATAŞ: “OKUMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRME ÇOK ÖNEMLİ”



Oğuz Veli Ortaokulu Müdürü Murat Borataş, vakfın kütüphaneyi yeniden oluşturduğunu belirterek, okuma alışkanlığı geliştirmenin çok önemli olduğunu kaydetti.



Borataş, sanal ortam nedeniyle çocukların ilgisinin dağıldığını söyleyerek, bu ortamda kitaplara yönlendirmenin zor olduğunu ancak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



ADANIR: “KÜTÜPHANEYİ REVİZE EDEREK, GÜNCEL HALE GETİRDİK”



Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır, babasının bir öğretmen çocuğu ve eğitime önem veren bir insan olduğunu, onun izinden giderek, bu alanda yardımlar yaptıklarını, destekler verdiklerini söyledi.



Derneğin elinden geldiğince genci okutmaya çalıştığını dile getiren Adanır, Oğuz Veli Ortaokulu'nda da kütüphaneyi revize ederek, güncel hale getirdiklerini belirtti.



AKINCI: “ÇOCUKLARI BİLİME İNANAN, ÇAĞDAŞ VE SORGULAYAN KİŞİLER OLARAK YETİŞTİRMELİYİZ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının önemine işaret etti.



Sanal ortam, bilgisayar ve interneti tamamen reddetmenin mümkün olmadığını söyleyen Akıncı, doğru kullanmanın öğretilmesiyle bilgiye hızlı ulaşmanın sağlanabileceğini belirtti.



Çocukları bilime inanan, çağdaş ve sorgulayan kişiler olarak yetiştirmek gerektiğini vurgulayan Akıncı, kütüphane ve okulların bu anlamda önemli görevi bulunduğunu söyledi.