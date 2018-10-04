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Lağım taştı, turistler kaçtı

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Surlariçi Arasta bölgesinde dün sabah lağım suları taştı. Ziyaret için Lokmacı’dan kuzeye geçen turistler yaşanan sıkıntı nedeniyle Güney’e geri döndü. LTB Başkanı Harmancı, olayı “sabotaj” diye nitelendirdi

Lağım taştı, turistler kaçtı
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Lefkoşa’nın önemli turistik bölgelerinden olan Surlariçi Arasta bölgesinde dün sabah lağım suları taştı.

Haberkıbrıs’ın haberine göre Arasta esnafı lağım sularının sokaklara taşması nedeniyle zor anlar yaşadı. Arasta ve çevresini kötü kokular sararken, esnaf bile bölgede durmakta zorlandı.

Lefkoşa’nın önemli turistik bölgelerinden olan ve Lokmacı Kapısı’nın hemen yanında bulunan bölgede kötü kokular ve lağım taşması turistlerin de bölgeye gitmekten vazgeçmesine neden oldu. Ziyaret için Lokmacı Kapısı’ndan KKTC’ye gelen turistler yaşanan sıkıntı nedeniyle Güney Kıbrıs’a geri döndü.

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, olayı “sabotaj” diye nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı şöyle dedi:

 “Arasta bölgesinde maalesef istemediğimiz bir sabotaj ile karşılaştık, yağmur suyu ızgaralarına kullanılmış bitkisel yağ dökülmesi sonucu bu tarihi yerimizde istenmeyen görüntüler oluştu, ekiplerimiz tüm gündür yaşanan kirliliği gidermek için ciddi uğraş veriyorlar, konuyu tüm ilgili mercilerle daha yakından takip ederek bir daha yaşanmaması için çevresel tüm önlemleri almaya gayret edeceğiz”.

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