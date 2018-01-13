Lağım taşmasının nedeni atık maddeler

Eski Gönyeli – Boğaz yolu üzerindeki Mülk Sitesi’nde yaşanan lağım sorunun sadece geçtiğimiz hafta meydana geldiği ve yaşanan tıkanmaya da rögarların içerisine atılan yemek yağları ve moloz gibi atıkların neden olduğu belirtildi

HALKIN SESİ’nin dünkü sayısında “Utanç verici görüntüler” başlığıyla yer alan haberle ilgili Dikmen Belediyesi’nden açıklama geldi.

Açıklamada Eski Gönyeli – Boğaz yolu üzerinde kurulmuş olan Mülk Sitesi bölgesinde yaşanan lağım sorunun sadece geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu sitede bugüne kadar böyle bir olayın yaşanmadığını ve geçtiğimiz hafta meydana gelen tıkanmaya da anında müdahil edildiğini açıklayan Dikmen Belediyesi, yaşanan tıkanmaya da rögarların içerisine atılan yemek yağları ve moloz gibi atıkların neden olduğunu kaydetti.

Öte yandan Dikmen Belediyesi temizlik şubesi ekiplerinin de bu tip atıkların rögarlara atılmaması için birçok kez bölge sakinlerini uyardığı öğrenildi.

Buna rağmen bazı kişilerin rögarları bilinçli olarak tıkamaya devam ettiği tespit edilirken, temizlik şubesi ekiplerinin de bu sorunu gidermek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.