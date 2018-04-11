Lağım derdi bitmiyor

Lefkoşa’da inşaat şirketlerinin yaptığı apartmanları kanalizasyon sistemine dahil etmeden müşterilerine teslim etmeleri sonrasında lağım suları kuyulardan taşarak etrafa yayılıyor

Ülkemizde artan nüfusla birlikte büyük yerleşim yerlerinde alt yapı sorunları da büyümeye devam ediyor.

Son yıllarda oldukça hızlı yapılaşma yaşanan Lefkoşa’da inşaat şirketlerinin yaptığı apartmanları kanalizasyon sistemine dahil etmeden müşterilerine teslim etmeleri sonrasında lağım suları kuyulardan taşarak etrafa yayılıyor.

Bu sıkıntıyla ilgili olarak bize ulaşan Kaymaklı bölgesindeki Vedia Barut Sokak’ta bulunan Öztek Apartmanı sakinleri yaşadıkları bölgenin yıllardır talep etmelerine rağmen bir türlü kanalizasyona bağlanmadığı için lağım sularıyla boğuştuklarını dile getirdiler.

Özellikle son 6 aydır sürekli olarak kuyularının dolduğunu ve lağım sularının rogar kapaklarından taşarak etrafa yayıldığını belirten Öztek Apartmanı sakinleri, “Her ay Belediye ekipleri gelip kuyuları boşaltıyorlar. Ancak kısa süre içerisinde yeniden dolarak lağım suları, pislikler etrafa yayılıyor. Her an için salgın hastalıkların ortaya çıkacağı endişesiyle yaşıyoruz” dediler.