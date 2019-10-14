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Laf değil icraat istiyoruz

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Bir grup vatandaş sosyal medya üzerinden örgütlenerek dün Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem düzenledi. Eylemde trafikte sakat kalmak istemiyoruz, laf değil icraat istiyoruz, trafik güvenliği istiyoruz pankartları açıldı

Laf değil icraat istiyoruz
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Ülkede son zamanlarda yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek isteyen bir grup dün Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Amasyalı çifti ve Haşim Girgin’in hayatını kaybettiği korkunç kaza sonrası yol güvenliğinin gündeme geldiği ülkemizde bir grup vatandaş sosyal medya üzerinden örgütlenerek dün Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin de katıldığı eylemde, trafikte sakat kalmak istemiyoruz, laf değil icraat istiyoruz, trafik güvenliği istiyoruz pankartları açıldı.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar geçtiğimiz hafta yaşanan ölümlü trafik kazasının pazar günü yaşanmasından dolayı eylemi de pazar günü düzenledi.

Öte yandan eylemde yapılan açıklamada trafik kazalarına dikkat çekmek için düzenlenen bu eylemlerin devam edeceği bildirildi.

 

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