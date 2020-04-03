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Kuzeyde 4 yeni vaka

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Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan testlerde 4 yeni korona virüs vakasına daha rastlandı. Toplam vaka sayısı 81’e ulaştı

Kuzeyde 4 yeni vaka

 

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan testlerde 4 yeni koronavirüs vakasına daha rastlandı. Söz konusu 4 vakanın 1’i Girne’de, 1’i Mağusa’da, 1’i Lapta’da ve diğeri de Karpaz’da.

Böylece ülkede toplam vaka sayısı 81’e çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı.

BRT’ye açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Pilli yeni tespit edilen vakaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Buna göre Girne’de 1, Mağusa’da 1, Lapta’da 1, Karpaz’da 1 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Pilli; “Bugün (dün) 256 test yaptık, 4 pozitif vakamız var. Yoğun bakımda tedavi gören iki hastanın durumu öncekine göre daha iyi. Diğer 50 hastanın durumu iyi.” şeklinde konuştu.

Topla vakaların bölgelere göre dağılımı:

“Lefkoşa 11,

Gönyeli 3,

Girne 1,

Mağusa 3,

Beyarmudu 3,

Lapta 4

Alsancak 4,

Karşıyaka 2

İskele- Karpaz 18,

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