Kuzeyde 4 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan testlerde 4 yeni koronavirüs vakasına daha rastlandı. Söz konusu 4 vakanın 1’i Girne’de, 1’i Mağusa’da, 1’i Lapta’da ve diğeri de Karpaz’da.
Böylece ülkede toplam vaka sayısı 81’e çıktı
Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı.
BRT’ye açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Pilli yeni tespit edilen vakaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Buna göre Girne’de 1, Mağusa’da 1, Lapta’da 1, Karpaz’da 1 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanı Pilli; “Bugün (dün) 256 test yaptık, 4 pozitif vakamız var. Yoğun bakımda tedavi gören iki hastanın durumu öncekine göre daha iyi. Diğer 50 hastanın durumu iyi.” şeklinde konuştu.
Topla vakaların bölgelere göre dağılımı:
“Lefkoşa 11,
Gönyeli 3,
Girne 1,
Mağusa 3,
Beyarmudu 3,
Lapta 4
Alsancak 4,
Karşıyaka 2
İskele- Karpaz 18,