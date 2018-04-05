Kuzey ve Güney Kıbrıs için enterkonnekte çalıştırma avantajlı

Kıb-Tek, KKTC ile Güney Kıbrıs elektrik sistemlerinin enterkonnekte çalıştırılmasının her iki kesim açısından avantajlı bir durum olduğuna vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, KKTC ile Güney Kıbrıs elektrik sistemlerinin enterkonnekte çalıştırılmasının her iki kesim açısından avantajlı bir durum olduğunu belirtti.

2016 yılından beri sürdürülen enterkonnektenin bir enerji alış-veriş anlaşması olmadığını, halihazırda devam etmekte olan bu bağlantının her iki kesimin yararına olacak şekilde sürdüğünü belirten KIB-TEK Yönetim Kurulu, “Özellikle 2011 yılında Vasiliko Santralı’nda meydana gelen patlama sonrasında uzun süreli enterkonnekte olarak çalışılmış ve Güney Kıbrıs’a elektrik enerjisi satışı yapılmıştır” ifadesini kullandı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki enterkonnekte sistem ve Güney Kıbrıs’tan satın alınan enerji konusunda yazılı açıklama yaptı.

SATIN ALINAN ENERJİ

KIB-TEK Yönetim Kurulu açıklamasında, Ağustos 2016-Aralık 2017 dönemi Güney Kıbrıs’tan satın alınan enerji miktarı 21 dönem halinde verildi.

Buna göre, Ağustos 2016-Aralık 2017 döneminde Güney Kıbrıs’tan faturaya tabi toplam 4 milyon 122 bin 726 kWh enerji alındı ve 768 bin 646 Dolar ödendi. Bu dönem için KKTC’ye iade edilecek enerji miktarı ise 2 milyon 134 bin 344 kWh oldu. Alınan enerjinin birim maliyeti ise 18.6 USDcent/kWh.

“YANLIŞ ANLAŞILMA..”

KIB-TEK Yönetim Kurulu açıklamasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen panelde Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

“Panelde anlatılmaya çalışılan, mevcut durumdaki Kıb-Tek’in gerçeklerinden hareketle ‘eğer bu yıl içerisinde toplamda 70 MW’lık santral yatırımı yapılmazsa belki kesinti, belki de Güney’den (gas türbünü santralı çalıştırılarak alınacaksa) 30 Dolar/Cent’lerde enerji satın alabiliriz’ denmiştir. Bu, şu an bu fiyata enerji satın aldığımız anlamına gelmemektedir. Fiyatlar, yakıt fiyatındaki değişikliğe ve üretim santralının türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu durum bir kez gerçekleşmiş ve çok az miktarda enerji alınmıştır. Buradaki amaç, durumun vahametini anlatmaktı. Güney’den enerji aldığımız ortalama ücretler tabloda da görüleceği üzere 18.6 USD Cent olarak gerçekleşmişken, biz 2011 yılında Güney’e 24 USD Cent’ten enerji satışı gerçekleştirdik.”