"Kuzey Kore'de mi yaşıyorsunuz?"

CTP lideri Erhürman, dışarı karşı yanlış algı yaratmayın dendiğini söyledi ve “Nerede yaşadığınızı sanıyorsunuz? Kuzey Kore’de mi” diye sordu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te “karantinada çifte standart” başlıklı konuşma yaptı.

Sürecin başından bu yana “ hem sağlıkta hem ekonomide bir krizden geçiyoruz, krizi yönetebilmek için halkın güvenini sağlamamız lazım ki alınan kararlara halk uysun” dediklerini söyleyen Erhürman, güvenin sağlanması için tek ağızdan konuşmak, bilimsel temellere dayanarak açıklama yapılması, şeffaf olunması gerektiğini söylediklerini ancak bunların hiçbirine bugüne kadar uyulmadığını kaydetti.

Ulaştırma Bakanının, Bakanlar Kurulu’nun yanıltıldığını söylediğini kaydeden Erhürman “ne demektir bir bakan diyecek ki Balanlar Kurulu yanıltılmıştır diyecek” dedi.

Konuyla ilgili her bakanın başka bir şey söylediğini, söylenenlerin çeliştiğini dile getiren Erhürman, bunları gündeme getirdiklerinde Başbakan Ersin Tatar’ın “dışarıya yanlış mesaj veriyorsunuz” dediğini söyleyerek “Siz zanneder misiniz ki dışardakiler KKTC’de pandemi hastanesi olmadığını bilmez? “diye sordu.

Başbakanın koordinasyon yapmakla sorumlu olduğunu söyleyen Erhürman, hükümeti “üç maymunu oynamakla” suçladı.

“İTFAİYE KAPISINDAN GİRİLDİYSE YASA DIŞI BİR İŞ YAPILDI”

İtfaiye kapısından girildiyse yasa dışı bir iş yapıldığını söyleyen Erhürman, eğer durum böyleyse bu konuda ne gibi bir işlem yapıldığını sordu.

Lapta Belediye Başkanının “davet” denilen şeyin metnini gönderdiğini söyleyen ve bu metnin sonunu okuyan Erhürman, ilgili metinde teminatla ilgili prosedürün 30 Temmuza kadar uzatılacağının, konuyla ilgili 25 Mayısa kadar bilgi istendiğinin yer aldığını kaydetti.

“BU YAŞANANLAR IŞIĞINDA 1 TEMMUZ KARARIYLA İLGİLİ GÜVENİMİZ SIFIR”

Yatırımın ne kadar önemli olduğunun söylenip durulduğunu ancak kimsenin yatırımın önemiyle ilgili yorum yapmadığın kaydeden Erhürman, bu yaşananlar ışığında 1 Temmuz kararıyla ilgili güvenlerinin sıfır olduğunu belirtti.

“NEREDE YAŞADIĞINIZI SANIYORSUNUZ? KUZEY KORE’DE Mİ”

Dışarı karşı yanlış algı yaratmayın dendiğini söyleyen Erhürman “Nerede yaşadığınızı sanıyorsunuz? Kuzey Kore’de mi” diye sordu.

Bu saatten sonra hükümete destek vermelerinin mümkün olmadığını dile getiren Erhürman, “Bizim artık bundan sonra ne ekonomi, ne sağlık konusunda, ne güvenimiz ne de işbirliği çağrımız var” dedi.

Erhürman, zaten bu çağrılarının bir karşılığı da olmadığını kaydetti.

“Umarım ve dilerim halkımızın başına bir şey gelmez -ki eminim halkımız bunun için ellerinden geleni yapacaktır” diyen Erhürman, halkın 3 ay boyunca her türlü gelirinden fedakârlık ettiğini söyledi ve “siz bunu yapasınız diye mi” diye sordu.