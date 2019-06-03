“Kuzey Kıbrıs’ta tüm unsurlarıyla bir devlet olduğunu gösterdik”

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Simavi Aşık katılımcılara, Kuzey Kıbrıs’ta tüm unsurlarıyla bir devlet olduğunu, ülkenin, tarihi ve doğal güzelliklerini ve bir üniversite adası olduğunu göstermek istediklerini söyledi

Dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi, KKTC’de son buldu.

Ralliye katılanlar ülkelerinden getirdikleri müzik aletlerini Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne, araçlarınıysa sivil toplum örgütlerine bağışlanmak üzere KKTC’ye hibe etti.

Final törenine Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Ayşe Zeybet de katıldı.

AŞIK: “ÜLKENİN, TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ VE BİR ÜNİVERSİTE ADASI OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİK”

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Simavi Aşık, kulüpten “Team Caretta” ismiyle 5 kişilik bir ekibin katıldığı rallinin son 4 gününün Kuzey Kıbrıs’ta yapıldığına dikkat çekerek, parkuru oluştururken, katılımcılara, Kuzey Kıbrıs’ta tüm unsurlarıyla bir devlet olduğunu, ülkenin, tarihi ve doğal güzelliklerini ve bir üniversite adası olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Aşık rallideki ekiplerin Amerika, Almanya, İsviçre, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hollanda ve Türkiye’den katılımcılardan oluştuğunu belirterek, katılımcıların Kuzey Kıbrıs’a gelmiş olmaktan memnun olduğunu ve aileleriyle birlikte ülkeye tekrar geleceklerini ifade ettiklerini kaydetti.

14’üncüsü yapılan rallinin finalinin Kuzey Kıbrıs’ta olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Aşık, rallicilerin araçlarını hayır kurumlarına, ülkelerinden getirdikleri müzik aletlerini de Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne verilmek üzere KKTC’ye hibe edileceğini belirtti.

ÜSTEL: “KKTC BAYRAĞI VE AMBLEMİ TÜM ARAÇLARA YAPIŞTIRILIP TAŞINDI”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, organizasyonu gerçekleştiren, katılan ve finalinin KKTC’de yapılmasına katkı koyan herkesi kutladı. Rallinin 8 ülkeden geçerek, KKTC’de tamamlandığını anımsatan Üstel, ralli kapsamında KKTC Bayrağının ve ambleminin tüm araçlara yapıştırılıp taşındığını belirtti. Üstel finali Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirerek tanıtıma katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

TATAR: “İNSANLAR KARDEŞTİR DAYANIŞMA İÇİNDEDİR”

Başbakan Ersin Tatar, organizasyona ve finalinin KKTC’de yapılmasına katkı koyan herkesi kutlayarak, “KKTC medeni ve uygar bir yerdir. Avrupa Birliği’nin hemen yanında ve Avrupa Birliği’ne yakın bir yerdir. Ralliye yabancı ülkelerden katılan herkesi selamlıyorum. Keşke münasebetlerimiz daha üst seviyede olsa, siyasi anlamda da tanınmış olsak ve daha güzel işleri başarabilsek. Ama maalesef, siyaset bazı şeylere engel olabiliyor. Bunun düzeltileceğine inancım tamdır, sonsuzdur. Çünkü bu ilişkilerin geliştirilebilmesine siyaset engel olamaz. İnsanlar kardeştir dayanışma içindedir” diye konuştu.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin medeni dünyanın bir parçası olduğunu vurgulayarak, hükümet olarak, ülkeyi, tarihini, doğal güzelliklerini tanıtan, Kuzey Kıbrıs’ı dünyayla bütünleştiren bu gibi organizasyonlara ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

GEHR: “DOSTLUK TEMALI ORGANİZASYONDA, POLİTİKAYI HEP DIŞARIDA TUTMAYA ÇALIŞTIK”

Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi Organizasyon Komitesi Başkanı Wilfried Gehr de, Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan ve finali yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Dostluk temalı organizasyonda, politikayı hep dışarıda tutmaya çalıştıklarını dile getiren Wilfried, ralli kapsamında birçok ülkeden katılımcıların bir araya gelerek ve ralli boyunca geçtikleri ülkelerde yaşayanlarla önemli dostluklar kurma fırsatı yakaladıklarını anlattı. Wilfried, Kuzey Kıbrıs’taki herkesin böyle güzel bir ülkede yaşamakta dolayı gurur duyması gerektiğini de söyledi

SERİN: “RALLİYİ KUZEY KIBRIS’TA SONLANDIRMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi Organizasyon Komitesi Türk Başkanı ve İkinci Başkanı Nadir Serin, ralliyi Kuzey Kıbrıs’ta sonlandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’ne ve organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti.