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Kuzey Kıbrıs Turkcell'den fidan dikme kampanyası

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Kuzey Kıbrıs Turkcell'den fidan dikme kampanyası

 Kuzey Kıbrıs Turkcell, yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için kampanya başlattı.
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi iş birliğinde hayata geçirilen e-fidan projesi ile kampanyayı duyuran Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, “Fidan bağışıyla geleceğimize sahip çıkarak ülkemizin yeşil kalmasına öncülük etmek istedik” dedi. 
Küçüközdemir, ülkede son haftada gerçekleşen üzücü yangınlarda yanan 11 bin dönümlük alanın ardından kktcfidan.com sayfası üzerinden elektronik ortamda bağış gerçekleştirilebileceğini aktardı.

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