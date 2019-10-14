Kuzey Kıbrıs Turkcell 20’nci yaşını kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar , Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bazı bakanlar ile konukların katıldığı resepsiyonla Kuzey Kıbrıs Turkcell 20. yaşını kutladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 20’nci yaşını resepsiyon ile kutladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre resepisyona, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar , Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bazı bakanlar da katıldı.

KOÇ

Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Koç, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürleriyle başladığı konuşmasında “20’nci yıl gecemize katılarak bizlere büyük destek verdi” dedi.

Güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye’nin teminatı olduğunu ifade eden Koç, Başbakan Tatar’a “Bu teminatı gerçekleştirmek sizin elinizde, bizim önümüzü açın, biz 5G’yi hemen getiririz” şeklinde konuştu.

ERKAN

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da, Kuzey Kıbrıs’ın ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in her zaman yanında olduklarını belirterek, Turkcell’in yatırımlarının devam ettiğini ve mobil operatör olmaktan başka noktalara geçtiklerini söyledi.

Enerji santrali, veri merkezi kurmak ve sabit internet kurmanın önemine değinen Erkan, 2020 yılında yeni uygulamaları da hayata geçireceklerini umduğunu dile getirdi.

MADEN

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, 20’nci yıl resepsiyonunda gerçekleştirdiği sunumunda, katılımcılara, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in geçmişten geleceğe yolculuğunu aktardı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell gerçekleştirdiği gecede #senyapdiye Kıbrıs sloganını da duyurdu.