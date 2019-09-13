"Kuzey Kıbrıs güveni bir turizm ülkesi, panik yaratılmamalı!"

Çatalköy’de bulunan mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, bu konu ile ilgili yapılacak açıklamaların ve yayınların, ülke turizmini olumsuz etkilememesi için popülizmden uzak ve gereksiz endişeye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Gerekli tedbirlerin alınması söktörümüzü rahatlattı...

Turizm tamamen hassas dengelerle yönetilen bir sektör olduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın dış ticaret açığını turizm ve yüksek öğrenim ile kapattığını anımsattı. Turizm sektörünün yapısal olarak aşırı kırılgan ve her olumsuz duruma aynı ölçüde olumsuz tepki veren bir sektör olduğuna dikkat çeken Dr. Ahmet Savaşan, “yaşanan olayda can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir. Başbakan Ersin Tatar ile birlikte, devlet, hükümet, askeri ve sivil yetkililerin gereken bütün tedbirleri anında alarak ülkede herhangi bir güvenlik zaafiyeti bulunmadığını Dünya’ya duyurması insanımız, turistler ve sektörümüz açısından son derece rahatlatıcı olmuştur” dedi.

Turizm Faafiyetleri sorunsuz devam ediyor...

Yetkililerin yaptıkları açıklamalardan bu tip olayların bir daha yaşanmaması için hükümetin Barış ve Güvenlik Kuvetleri Komutanlıkları ile birlikte gecikmeden gereken adımları atacağını görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Savaşan, “Dünya’da yaşanan güvenlik sorunlarına bakıldığında turistik, tarihi, kültürel ve insani bakımdan kıymetli bir turizm destinasyonu olan Kuzey Kıbrıs’ın son derece güvenli bir ülke olduğunu yinelemek ve turizm faaliyetlerinin sorunsuz devam ettiğini duyurmakhepimizin görevi ve ortak sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.