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"Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı genel kurulu geçersiz"

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"Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı genel kurulu geçersiz"
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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı’nın dün yapılan genel kurulunun geçerli olmadığını savundu.

2017’de Avusturalya'da yapılan Cittaslow Genel Kurulu’nda, KKTC Ağ Başkan olarak kendisinin, ülke ağları başkanları kuruluna oy birliğiyle seçildiğini belirten Demir, KKTC Ulusal Ağı’nın kuruluş ve ağ başkanlığının Yeniboğaziçi'nde olduğunu gösteren İtalya merkezden hazırlanmış belgenin elinde olduğunu kaydetti.

Mehmetçik ve Lefke Belediye Başkanlarının ve koordinatörlerinin dün yaptıklarının gayrı yasal hareket olduğunu öne süren Katip Demir, “Cittaslowun barışçıl, sevgi ve paylaşım odaklı politikalarını benimsemek yerine önümüzdeki yerel secimde bu işten nasıl nema sağlarım mantığına yenik düşmesini üzülerek izledik” ifadelerini kullandı.

Demir, Cittaslow felsefesinin kendilerine ödev verdiği şekilde davranmaya makam ve mevki için değil bu felsefeye yürekten inandıkları için devam edeceklerini belirterek, bu yaşananlar olmamış gibi yine bu iki belediyeyle ve teknik ekiplerle çalışmaya devam edeceklerini ve 2019’da KKTC’de yapılacak genel kurula hazırlanmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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