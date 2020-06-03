'Kuzey Kıbrıs Biyolojik Haritası Oluşturulması Projesi’ Cumhurbaşkanıyla paylaşıldı

Ülkedeki ekolojik yaşama dair sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya aktarılarak Taşkent Doğa Parkı tarafından hazırlanan “Kuzey Kıbrıs Biyolojik Haritası Oluşturulması Projesi’nin detaylarıyla ilgili bilgi verildi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede, ülkedeki ekolojik yaşama dair sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya aktarılarak Taşkent Doğa Parkı tarafından hazırlanan “Kuzey Kıbrıs Biyolojik Haritası Oluşturulması Projesi’nin detaylarıyla ilgili bilgi verildi.

Ekolojik dengenin ve biyolojik çeşitliliğin öneminin son zamanlarda ülkede yaşanan yangın felaketleriyle bir kere daha ortaya çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin, ülkenin çevre konularındaki eğitim, farkındalık ve altyapı ihtiyaçlarına birçok kurumun ve uzmanın katılımı ve iş birlikleriyle çözümler aradığına vurgu yaparak çevresel konularda paydaşların iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra, toplumda çevre farkındalığı yaratacak fikir ve projelerin desteklendiği Kalıcı Etki Proje Yarışması da düzenlendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, çevrenin, tüm dünya insanlığının ortak malı olduğunu kaydederek ülkenin tarihi ve doğal çevresinin çok güzel olduğunu ancak maalesef yeterince korunamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, çevreyi koruyup gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin sahiplenmesi gereken bir ödev olduğunun altını çizdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz de hazır bulundu.