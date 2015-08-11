Kutlu Evren ile Tahsin Ertuğruloğlu Ankara'da temaslarda bulunuyor

Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren ile Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Ankara’da temaslar yapıyor. Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık Çevre ve Kültür...

Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren ile Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Ankara’da temaslar yapıyor.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ile görüştü.

Görüşmede, çeşitli temaslar için Ankara’da bulunan Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel ile KKTC Ankara Büyükelçiliği’nde görevli İkinci Katip Birsen İkizer Kalfaoğlu ve Birinci Katip Emine Andız Ertürk de hazır bulundu.

Güllüce ile görüşmesinde, KKTC' de kurulan yeni kabinenin geniş tabanlı yapısı olduğunu anımsatarak, "Halkımıza en iyi hizmeti ulaştırmak için yola çıktık" diyen Kutlu Evren, bakan olarak ilk temasını mevkidaşı Güllüce'ye yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Evren, ziyaret vesilesiyle iki bakanlık arasında var olan anlaşmalar, mutabakatlar ve çalışmaları daha yukarılara taşımak amacında olduklarını kaydetti.

Evren, şöyle devam etti:

"Mevkidaş Bakanlığımızın Türkiye’de özellikle çevre alanında yapmış olduğu çalışmaları yakından ve büyük bir gururla takip ediyoruz. Her alanda kalkınan ve gelişen Anavatanımızın çevresel konularda da vatandaşına sunduğu hizmet ve çalışmaları çok değerli bulmaktayız.Bu anlamda, sizlerin çalışmaları bizim için yol haritamızda her zaman bir rehber teşkil edecektir."

Evren, Türkiye Çevre Bakanlığı’nın tecrübelerinden yararlanmanın kendileri için büyük bir onur olacağını ifade etti.

Anavatan ve Kıbrıs Türk halkının birbirlerine tarihsel bağlarla sımsıkı bağlı olduğunu vurgulayan Evren, bu birlikteliğin her geçen gün artması ve Türkiye'nin yeni projelerle Kıbrıs Türk insanına yapmış olduğu katkıların büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

ERTUĞRULOĞLU: “BAŞARIDAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOKTUR”

Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da konuşmasında, 1974 sonrası yeni bir dönem ve mücadele başladığını, bu mücadele kapsamında Kıbrıs Türk halkının ambargolar ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bu sıkıntı ve mücadelenin hala devam ettiğini ifade eden Ertuğruloğlu, bugün Kıbrıs Türk halkının hâlâ varlığını sürdürebiliyorsa bunun Anavatanı sayesinde olduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu, “Bu yeni mücadelede başarıdan başka şansımız yoktur” diyerek, geçmişte KKTC’de birçok hatalar yapıldığını, birçok eksiklik olabildiğini, önemli olanın ise bu eksiklikleri giderme kararlılığı olması gerektiğini söyledi.

Ülkede geniş tabanlı bir hükümet kurulduğunu anımsatan Ertuğruloğlu, amacın anlaşma olsa da olmasa da kendi evini düzene sokup dünyaya ayak uydurmak ve işleyen bir sistem kurulabilmesi olduğunu belirtti.

Çevre bilincinin önemli olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, bakanlığının birçok çalışmasının da çevre ile ilgili olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, KKTC’nin siyasi varlığı inkâr edilen bir devlet olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yere ulaşmasında Anavatanına her zaman büyük ihtiyacı olduğunu söyledi.

GÜLLÜCE: “KENDİ GÜVENLİĞİMİZ VE İSTİKRARIMIZDAN AYRI GÖRMÜYORUZ”

Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, iki bakana da görevinde başarı diledi.

Türkiye ile KKTC’nin kültürel ve tarihi bağlarla siyasi bir ilişkiye sahip olduğunu ifade eden Güllüce, ilişkileri her alanda sürdürmek istediklerini söyledi.

KKTC’nin güvenlik ve istikrarını kendi güvenlik ve istikrarları olarak gördüklerini ifade eden Güllüce, bu anlamda ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydetti.

Daha önce bakanlığı bünyesinde Bayındırlık ve Çevre konularında KKTC Bakanlıkları ile mutabakatlar ve işbirliği anlaşmaları olduğunu anlatan Güllüce, bu çalışmaları atık yönetimi, deniz ve kıyı kirliliği ile mücadele, hava kirliliği yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda da güçlendireceklerini söyledi.

Güllüce, iskân ve kentsel dönüşüm, yapı denetimi, enerji verimliliği ve tapu-kadastro gibi konularda da işbirliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Ankara temaslarını tamamlayan Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren’in bu gece KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ise Ankara temasları yarın da devam edecek.