Kutlu Adalı ödülleri 6 Temmuzda verilecek

Basın Emekçileri Sendikası’nın (BASIN-SEN) öncülüğünde düzenlenen Kutlu Adalı Basın Ödülleri töreni, bu yıl pandemi süreci nedeniyle gecikmeli olarak 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.



BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu yıl ödül törenin 6 Temmuz’da, yani Kutlu Adalı’nın katledildiği tarihin yıldönümünde düzenlenecek olması elbette ki verilecek olan ödülleri bir o kadar daha anlamlı kılıyor.Öncelikleşunu belirtmeliyiz ki, bu ödüllerin verilme amacının başında hem basın kuruluşlarını hem de basın emekçilerini teşvik etmek gelmektedir” denildi.

Ödüllerin yarış olmadığını kaydeden Kişmir, “Dağıtılan ödüller, bir basın kuruluşunun veya bir basın emekçisinin diğerinden daha iyi olduğunu göstermiyor. Sendika olarak amacımız bu mesleğe hakkı ile katkı yapan kesimleri ve kişileri Kutlu Adalı ödülü vererek teşvik etmek, yaptıkları işe daha sıkı sarılmalarını sağlamak ve emeklerinin karşılığını manevi de olsa almalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede bu yıl 6 Temmuz’da gerçekleşecek Kutlu Adalı Basın Ödülleri ile ilgili Basın Emekçileri Sendikası’nın yaptığı son toplantıda, sendika yönetiminin insiyatifinde olan Basın-Sen Özel Ödülü’nü bu yıl ikiye çıkarmak kararı alındı.

Bu ödüle daha önce açıklandığı gibi gazeteci Serhat İncirli layık görülmüştü.

İkinci ödüle ise sendika yönetim kurulu kararı ile son yıllarda yapılan en etkili ve ülke gündemini meşgul eden, bir bakanın görevden alınmasına neden olan ve hükümeti dağılma noktasına getiren “Özel Jet Krizi” haberinin altına imza atan Yenidüzen Haber Merkezi layık görüldü.

Yine pandemi süreci öncesi belirlenen ancak yapılan ilk açıklamada gözden kaçan Yılın En İyi Spor Emekçisi Ödülü de bu yıl İbrahim Özsoy’a verilecek.

Kişmir, şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi sürecinin etkisi bizlere bazı eksiklikler yaşatmıştır. Bu nedenle gelecek yıldan itibaren ödül töreninin bazı kategorilerine belirli kıstaslar getirilmesi için çalışma başlatılırken, her yıl olduğu gibi birçok örgütten oluşan kurul tarafından ödüllerin karara bağlanmasına devam edilecektir.

İnanıyoruz ki, bu ödüller hedeflendiği şekilde ödüle layık görülen basın kuruluşları ile basın emekçilerini daha çok teşvik edecektir ve mesleğimize katkısı fazlasıyla hissedilecektir”

Kişmiş, ödüle layık görülentüm basın kuruluşu ve basın emekçilerini kutladı.