Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 17’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri önceki akşam, Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Ödüller şöyle

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Merhum Hakan Çakmak

Basın-Sen Özel Ödülü: Sevgül Uludağ

En iyi Haber Ödülü: Duygu Alan

En İyi Spor Ödülü: Eren Şişik

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Kadri Esemen

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Tünay Mertekci

Basın Emekçisi Ödülü: Celil Uysal, Tekin Kurt, Mustafa Bozdoğan, Erol Uysal

Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Ayşe Taşseven Denizoğlu, Eralp Adanır, Ali Baturay

Yeni Medya Ödülü: İpek Dermuş ile Irenee Zamani



Törende, basın camiasında hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın hayatını anlatan kısa bir slayt gösterisi de sunuldu.