Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüller şöyle
Kutlu Adalı Onur Ödülü: Merhum Hakan Çakmak
Basın-Sen Özel Ödülü: Sevgül Uludağ
En iyi Haber Ödülü: Duygu Alan
En İyi Spor Ödülü: Eren Şişik
Hakan Çakmak Özel Ödülü: Kadri Esemen
Genç Basın Çalışanı Ödülü: Tünay Mertekci
Basın Emekçisi Ödülü: Celil Uysal, Tekin Kurt, Mustafa Bozdoğan, Erol Uysal
Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Ayşe Taşseven Denizoğlu, Eralp Adanır, Ali Baturay
Yeni Medya Ödülü: İpek Dermuş ile Irenee Zamani
Törende, basın camiasında hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın hayatını anlatan kısa bir slayt gösterisi de sunuldu.