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Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) 17’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri önceki akşam, Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
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Ödüller şöyle
Kutlu Adalı Onur Ödülü: Merhum Hakan Çakmak 
Basın-Sen Özel Ödülü: Sevgül Uludağ
En iyi Haber Ödülü: Duygu Alan
En İyi Spor Ödülü: Eren Şişik 
Hakan Çakmak Özel Ödülü: Kadri Esemen
Genç Basın Çalışanı Ödülü: Tünay Mertekci
Basın Emekçisi Ödülü: Celil Uysal, Tekin Kurt, Mustafa Bozdoğan, Erol Uysal
Mesleğe Emek Verenler Ödülü: Ayşe Taşseven Denizoğlu, Eralp Adanır, Ali Baturay
Yeni Medya Ödülü: İpek Dermuş ile Irenee Zamani 


Törende, basın camiasında hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, gazeteci yazar Kutlu Adalı’nın hayatını anlatan kısa bir slayt gösterisi de sunuldu.

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