17. Kutlu Adalı Basın ödülleri açıklandı.

Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, En iyi Haber Ödülü, “Dipkarpaz’da Aşk Kazandı” haberiyle Havadis Gazetesi’nden Duygu Alan’a, En İyi Spor Ödülü, “Yedek Kulübesine Dürüm Çağırdı” haberiyle Yenidüzen Gazetesi’nden Eren Şişik’e verildi.

Kutlu Adalı Onur Ödülü’ne, hayatını kaybeden Hakan Çakmak, Basın-Sen Özel Ödülü’ne ise Sevgül Uludağ layık görüldü.

Açıklamaya göre, diğer ödüller şu şekilde dağıtıldı:

“Hakan Çakmak Özel Ödülü Kadri Esemen; Genç Basın Çalışanı Ödülü Tünay Mertekci; Basın Emekçisi Ödülü Celil Uysal, Tekin Kurt, Mustafa Bozdoğan, Erol Uysal; Mesleğe Emek Verenler Ayşe Taşseven Denizoğlu, Eralp Adanır, Ali Baturay; Yeni Medya Ödülü İpek Dermuş (Voice of the Island) – Irenee Zamani (Voice of the Island).”

Kutlu Adalı Basın Ödülleri, 15 Mart akşamı saat 20.00’de Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde düzenlenecek törenle verilecek.

Ödüller, Basın - Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında bir araya gelen jüri tarafından belirlendi.