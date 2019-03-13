banner255
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
5 0
Yüzlerce araçlı park yeri dururken kaldırıma park olmadı
Yüzlerce araçlı park yeri dururken kaldırıma park olmadı
80 0
 
Altınordu Erez ile şampiyon
Altınordu Erez ile şampiyon
45 0
15 0
247 0
Beslenmeyle ilgili efsaneler ve gerçekler
Beslenmeyle ilgili efsaneler ve gerçekler
21 0
Mağusa Devlet Hastanesi’nde park rezilliği
Mağusa Devlet Hastanesi’nde park rezilliği
69 0
banner82

Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

banner27

Bu yıl 18’ncisi düzenlenecek ödül töreni 9 Nisan Salı akşamı saat 19.30’da Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Konferans Salonu’nda yer alacak.

banner262
Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
banner267

 

 
Basın –Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği temsilcileri, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımıyla bir araya gelen jüri tarafından ödüle layık görülen kişiler şöyle: 

KUTLU ADALI BASIN ÖDÜLLERİ

KUTLU ADALI ONUR ÖDÜLÜ

Ahmet Cavit An

BASIN-SEN ÖZEL ÖDÜLÜ

Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin bir Sözlük

(Bekir Azgın, Chirstos Christofides, Esra Aygın, Maria Siakalli)

EN İYİ HABER ÖDÜLÜ

Aktay Elektrikçi

(Aziz Kutlay Röportajı -1958 Kuşağı Sendikalaşma)  Kanal Sim

EN İYİ SPOR ÖDÜLÜ

Raif Özgüren

HAKAN ÇAKMAK ÖZEL ÖDÜLÜ

Şevket Öznur- Halkın Sesi Gazetesi

GENÇ BASIN ÇALIŞANI ÖDÜLÜ

Safiye Özyürekliler - Mesarya Ajans 

BASIN EMEKÇİSİ ÖDÜLÜ

Meltem Sakin - Radyo Mayıs,

İslam Türfent - Yeni Bakış Gazetesi,

Cemil Özbey - Genç TV,

Tahir Gazi - Havadis Gazetesi

MESLEĞE EMEK VERENLER

Ali Osman Tabak - Afrika Gazetesi

Selda İçer - BRT

Dilek Çetereisi - Kıbrıs Gazetesi 

YENİ MEDYA ÖDÜLÜ

Kıbrıs Postası


 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.