Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

Basın –Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği temsilcileri, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımıyla bir araya gelen jüri tarafından ödüle layık görülen kişiler şöyle:
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KUTLU ADALI BASIN ÖDÜLLERİ
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KUTLU ADALI ONUR ÖDÜLÜ
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Ahmet Cavit An
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BASIN-SEN ÖZEL ÖDÜLÜ
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Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin bir Sözlük
(Bekir Azgın, Chirstos Christofides, Esra Aygın, Maria Siakalli)
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EN İYİ HABER ÖDÜLÜ
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Aktay Elektrikçi
(Aziz Kutlay Röportajı -1958 Kuşağı Sendikalaşma) Kanal Sim
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EN İYİ SPOR ÖDÜLÜ
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Raif Özgüren
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HAKAN ÇAKMAK ÖZEL ÖDÜLÜ
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Şevket Öznur- Halkın Sesi Gazetesi
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GENÇ BASIN ÇALIŞANI ÖDÜLÜ
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Safiye Özyürekliler - Mesarya Ajans
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BASIN EMEKÇİSİ ÖDÜLÜ
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Meltem Sakin - Radyo Mayıs,
İslam Türfent - Yeni Bakış Gazetesi,
Cemil Özbey - Genç TV,
Tahir Gazi - Havadis Gazetesi
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MESLEĞE EMEK VERENLER
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Ali Osman Tabak - Afrika Gazetesi
Selda İçer - BRT
Dilek Çetereisi - Kıbrıs Gazetesi
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YENİ MEDYA ÖDÜLÜ
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Kıbrıs Postası