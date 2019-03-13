Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

Bu yıl 18’ncisi düzenlenecek ödül töreni 9 Nisan Salı akşamı saat 19.30’da Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Konferans Salonu’nda yer alacak.



Basın –Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği temsilcileri, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ve Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımıyla bir araya gelen jüri tarafından ödüle layık görülen kişiler şöyle:

KUTLU ADALI BASIN ÖDÜLLERİ KUTLU ADALI ONUR ÖDÜLÜ Ahmet Cavit An BASIN-SEN ÖZEL ÖDÜLÜ Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin bir Sözlük (Bekir Azgın, Chirstos Christofides, Esra Aygın, Maria Siakalli) EN İYİ HABER ÖDÜLÜ Aktay Elektrikçi (Aziz Kutlay Röportajı -1958 Kuşağı Sendikalaşma) Kanal Sim EN İYİ SPOR ÖDÜLÜ Raif Özgüren HAKAN ÇAKMAK ÖZEL ÖDÜLÜ Şevket Öznur- Halkın Sesi Gazetesi GENÇ BASIN ÇALIŞANI ÖDÜLÜ Safiye Özyürekliler - Mesarya Ajans BASIN EMEKÇİSİ ÖDÜLÜ Meltem Sakin - Radyo Mayıs, İslam Türfent - Yeni Bakış Gazetesi, Cemil Özbey - Genç TV, Tahir Gazi - Havadis Gazetesi MESLEĞE EMEK VERENLER Ali Osman Tabak - Afrika Gazetesi Selda İçer - BRT Dilek Çetereisi - Kıbrıs Gazetesi YENİ MEDYA ÖDÜLÜ Kıbrıs Postası



