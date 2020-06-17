Kuşlar orman yangınlarından sonra şarkılarını değiştiriyor

Bilim insanları kuşların coğrafi bölgelere göre farklı lehçeleri olduğunu ve ekosistemlerindeki değişikliklere göre ötüşlerinin değiştiğini ortaya koydu.

Orman yangınları ise kuşların alanlarında savunmasız kalmalarına yol açarak onların farklı lehçelerin etkisinde kalmasına ve şarkılarını değiştirmelerine neden oluyor.

ABD’li hakemli bilimsel dergi Auk: Ornitolojik Gelişmeler'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, orman yangınlarından etkilenen kuşların ötüş biçimi değişiyor.

KUŞLARIN LEHÇELERİ BULUNDUKLARI COĞRAFYAYA GÖRE DEĞİŞİYOR

Araştırmacılar kuşların türlerine özgü melodileri taklit yoluyla öğrendiğini ve insanlara benzer biçimde farklı lehçeler geliştirdiğini ortaya koydu. Trakya’dan Doğu Anadolu’ya kadar konuşulan farklı Türkçe lehçeleri gibi, kuşlar da farklı coğrafyalarda ayrı lehçeler geliştiriyor.

Californiya Balık ve Yaban Hayatı Bölümü'nden Brett Furnas ve ekibi tarafından 10 yıl önce yapılmaya başlanan çalışma, ekosistemlerdeki biyoçeşitliliği ve korumayı anlamaya yardımcı olacak bir yol sunuyor.

On yıl önce, farklı ötücü kuş türlerinin ezgilerini araştırmak projeye başlayan Furnas, “Şarkılarının karmaşıklığı ve benzerliği nedeniyle yakından ilişkili iki ötleğen türünü (münzevi ve kara gerdanlı gri ötleğenler) ayırt etmekte zorlandığımızı fark ettik. Ötleğen gibi tüneyen kuşlar, bölgelerini savunmak için karmaşık bir ezgiler repertuvarı, arkadaşlarını çekmek için ise basit formülde bir şarkı söyler. Aynı coğrafi bölgelerdekiler aynı eş çekim şarkısı söyleme eğilimindedir” ifadelerini kullandı.

KUŞ LEHÇELERİNİN İLK KAPSAMLI HARİTASI

Araştırmacılar, aralarında 10 ile 20 kilometre uzaklık bulunan 101 alanda yaşayan ötleğenlerin 1500 farklı şarkısını kaydetti. Böylece, kuş lehçelerinin ilk kapsamlı haritası ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar kuşların Şarkı yapısında, özellikle de ilk cümlenin bileşiminde yer alan farklılıkların bir değerlendirerek, çiftleşme şarkısının 35 ayrı lehçesini tespit ettiler. Bölgesel ölçekte lehçeler, farklı orman türlerine ve üreme habitatlarına karşılık geliyor, bu da şarkıların izolasyonun bir sonucu olarak dönüştüğünü gösteriyor. Ancak, bilim insanlarına göre yangınlar bu düzeni ortadan kaldırıyor.

Furnas, “Yangınların, bazı kuşların geçici olarak kaçmasına neden olduğunu ve diğer münzevi ötleğenlerin kolonize olabileceği bir boşluk yaratarak bu tekdüzeliği bozduğunu gördük. Yangınların oldğu yerlerde kuşların aynı anda farklı lehçelerde ötmesi olasılığı daha yüksek. Bu, izolasyon ve karıştırma arasında karmaşık bir denge oluşturuyor” dedi.

Furnas, farklı habitatlardaki farklı şarkıların beta çeşitliliği olarak bilinirken, aynı alanda birden fazla şarkının görülmesine alfa çeşitliliği denildiğini açıkladı. Daha geniş anlamda, bu durum yangınların ekosistemlerdeki yararlı rolünü yansıtıyor.

Furnas’ın açıklamasına göre bir noktaya kadar, yangınlar besinleri toprağa geri göndererek, güneş için alan açarak ve sert tohumların patlamasını sağlayarak biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunuyor. Kontrollü yangınlar, çevre koşullarını optimize ederek istilacı bitkileri ve böcekleri önlüyor. Ancak, kontrolsüz ve büyük yangınların görülme sıklığının artması, habitatları geri dönülmez bir şekilde yok edebilir.

Münzevi ötleğenler, yangınlar nedeniyle şu anda daha kuzeyde yaşayan saldırgan townsend ötleğeni (S. townsendi) ile melezleşme tehdidi altında bulunuyor. Araştırmacılar, kuş dağıtım haritalarının ötleğenin neslini koruma çabalarına yardımcı olacağını düşünüyor.